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Путин об экономиках стран Запада: «Сами скоро сдохнут»

© Deutsche Welle 28 июня, 2025 13:40

Мир 0 комментариев

"Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там", - заявил президент РФ, говоря об экономиках РФ и стран Запада.

Президент России Владимир Путин спрогнозировал скорый крах западных экономик. "Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там", - заявил он в пятницу, 27 июня, на Евразийском экономическом форуме в Минске.

По словам Путина, в прошлом году российский ВВП вырос на 4,3%, в то время как в Еврозоне - лишь 0,9%, а в ведущих экономиках Европы, в частности в Германии, "все балансируют на грани рецессии". Вместе с тем президент РФ отметил, что в текущем году рост российской экономики будет "намного скромнее", это объясняется "борьбой с инфляцией".

Что касается новых санкций Евросоюза, содержащих, в частности, меры по снижению потолка цен на российскую нефть, то они сделают хуже только "тем, кто эти санкции вводит", сказал Путин.

18-й пакет санкций ЕС против РФ может быть самым жестким

Между тем страны ЕС готовятся принять 18-й пакет штрафных мер в отношении Москвы. Некоторые европейские политики, в частности глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, называют будущие санкции "вероятно, самыми масштабными с 2022 года".

"Российская экономика все больше страдает от колониальной войны, которую президент Путин ведет уже три года, - войны, которая истощает ресурсы России. Эти ресурсы будут еще сильнее подорваны обсуждаемым сегодня новым пакетом санкций", - заявлял Барро.

Впрочем, новый пакет санкций против РФ не был принят на последнем саммите, состоявшемся 26 июня из-за позиции Венгрии и Словакии.

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