Путин не пройдет! Латвия приняла решение, хотя встреча в Венгрии, похоже, отменяется

«Латвия не видит возможности выдать разрешение на пролёт через своё воздушное пространство лицу, которое приняло решение начать войну против Украины и несёт ответственность за серьёзные нарушения Россией международного права, включая военные преступления в Украине», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что встреча Трампа и Путина была первоначально запланирована в Будапеште, чтобы обсудить прекращение войны в Украине. Однако точная дата встречи не объявлялась, и также оставалось неясным, как именно Путин собирался добраться до столицы Венгрии, учитывая действующие европейские ограничения на пролёты российских самолётов над странами ЕС.

Во вторник американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что Трамп в ближайшее время не планирует встречу с Путиным. Это сообщение появилось через несколько дней после того, как Трамп объявил о намерении встретиться с Путиным в течение двух недель в Будапеште.

С начала этого года, после возвращения в Белый дом, Трамп пытался добиться скорейшего прекращения войны, начатой Россией против Украины, настаивая на серии прямых переговоров между представителями Украины и России и принимая Путина на саммите в Аляске. Однако эти дипломатические усилия не привели к каким-либо ощутимым результатам.