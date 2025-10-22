Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Путин не пройдет! Латвия приняла решение, хотя встреча в Венгрии, похоже, отменяется

© LETA 22 октября, 2025 13:51

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия не видит возможности выдать разрешение на пролёт самолёта Владимира Путина через своё воздушное пространство, сообщили в МИД Латвии.

«Латвия не видит возможности выдать разрешение на пролёт через своё воздушное пространство лицу, которое приняло решение начать войну против Украины и несёт ответственность за серьёзные нарушения Россией международного права, включая военные преступления в Украине», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что встреча Трампа и Путина была первоначально запланирована в Будапеште, чтобы обсудить прекращение войны в Украине. Однако точная дата встречи не объявлялась, и также оставалось неясным, как именно Путин собирался добраться до столицы Венгрии, учитывая действующие европейские ограничения на пролёты российских самолётов над странами ЕС.

Во вторник американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что Трамп в ближайшее время не планирует встречу с Путиным. Это сообщение появилось через несколько дней после того, как Трамп объявил о намерении встретиться с Путиным в течение двух недель в Будапеште.

С начала этого года, после возвращения в Белый дом, Трамп пытался добиться скорейшего прекращения войны, начатой Россией против Украины, настаивая на серии прямых переговоров между представителями Украины и России и принимая Путина на саммите в Аляске. Однако эти дипломатические усилия не привели к каким-либо ощутимым результатам.

Утратила доверие: литовский министр обороны освобождена от должности

Мир 18:53

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

«Семь вооруженных человек поднимают шум чуть ли не до уровня НАТО»: командующий НВС

Выбор редакции 18:45

Выбор редакции 0 комментариев

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

Как Раймонд Паулс восстанавливается после проблем со здоровьем (ВИДЕО)

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

«Борьба за умы людей!» Аболиньш указывает место для программ на русском языке

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Законопроект о порядке размещения телевизионных каналов предусматривает приоритет для контента на государственном языке. Комментарий по этому поводу в передаче TV24 «Dienas personība» («Личность дня») дал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Трагедия в Болдерае: молодой человек выпал с 9-го этажа

Выбор редакции 18:25

Выбор редакции 0 комментариев

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Довёл? Учитель истории в гимназии душил 12-летнего ученика

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

На чёрный день: наши люди рассказали о своих накоплениях

Новости Латвии 18:01

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

