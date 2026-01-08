Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пустыня стала белой: в Саудовской Аравии снег, мороз и… верблюды по сугробам

Редакция PRESS 8 января, 2026 17:33

Важно 0 комментариев

Это не монтаж и не нейросеть.

Север Саудовской Аравии засыпало снегом, а температура местами опустилась до –4°C. Верблюды идут по белым дюнам, люди танцуют в снегу, а интернет не верит глазам.

Редкий зимний шторм превратил пустынные районы Табук, Хаиль и Аль-Джауф в настоящий европейский пейзаж. Белые холмы, замёрзшие дороги и кадры, которые выглядят как сцены из фантастического фильма.

Эксперты поясняют: это не климатическая аномалия в чистом виде, а редкое, но известное явление. Оно возникает, когда мощный Сибирский антициклон сталкивается с влажным воздухом Средиземноморья. В высокогорных районах севера страны снег выпадает периодически, иногда раз в несколько лет.

Тем временем власти ввели предупреждения для водителей из-за гололёда, а в районе Троена — будущем курорте проекта NEOM — происходящее воспринимают почти как рекламный подарок. Регион давно продвигают как «зимнюю сказку Ближнего Востока», и природа внезапно сыграла на руку.

Саудовская пустыня под снегом — зрелище, которое выпадает раз в поколение.
И да, верблюды в сугробах — это теперь реальность.

