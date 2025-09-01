Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пуск ракеты HIMARS напугал жителей Эстонии (1)

© LETA 1 сентября, 2025 18:38

Мир 1 комментариев

В понедельник днем в уездах Эстонии Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа и Йыгевамаа раздался мощный хлопок, который напугал жителей. Позже выяснилось, что это был учебный пуск HIMARS на полигоне. Об этом пишет Rus.Postimees, по данным которого 1 сентября, незадолго до половины третьего, многие жители Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа и Йыгевамаа услышали необычно громкий взрыв. Ударная волна была настолько сильной, что захлопнула двери в домах, заставила дрожать стекла и мебель.

Сначала люди подумали, что случилась беда, но Силы обороны разъяснили: это всего лишь плановые учения на полигоне. «Сегодня был произведен учебный пуск одной ракеты HIMARS. Все в порядке, это часть регулярной подготовки», - объяснил ответственный за учебное поле полигона.

По его словам, на силу звука повлияли погодные условия - низкие облака отражали звук, и он разнесся гораздо дальше обычного. «Иногда даже в Тапа ничего не слышно, а сегодня грохот докатился до нескольких уездов».

Сами люди тоже описывали, что звук был крайне сильным. «Услышал и подумал, что кто-то врезался в дом», - написал житель деревни Роосна в соцсетях. Старейшина волости Ярва Тоомас Таммик подтвердил, что в Ярва-Яани хлопок тоже был отчетливо слышен: «Так как сначала был слышен гул самолета, можно было подумать, что это сверхзвуковой удар истребителя».

Учения Сил обороны запланированы на целый день - с 8:00 до 23:59. Сегодня во второй половине дня, начиная с пяти часов, планируется еще 11 пусков. Систему HIMARS уже использовали на учениях в Эстонии, последний раз - весной.

Жителям не о чем беспокоиться, подчеркнули в Силах обороны. Все действия проходят в контролируемых условиях и являются частью ежедневной подготовки.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - это американская система реактивного залпового огня на колесном шасси. Она способна запускать разные типы ракет и высокоточные боеприпасы на расстояние до 300 километров. 

Система быстрая, точная и мобильная, поэтому высоко ценится как странами НАТО, так и государствами с боевым опытом. В Эстонии HIMARS используется исключительно для учебных целей.

