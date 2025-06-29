Психотерапевт: «Знай вы реальную ситуацию в Латвии, вы бы боялись выйти на улицу»; в чём дело?

"Знай вы реальную ситуацию в Латвии, люди бы вообще боялись идти в больницу, выходить на улицу, потому что за рулем происходит такое... За руль садятся люди, даже не в пьяном виде, с похмелья, регулярно. Ситуация очень-очень серьезная. Думаю, что в какой-то момент должен произойти некий перелом. Возможно, это не ближайшие 5-10 лет, но я надеюсь, поскольку, если так будет продолжаться, то, в первую очередь, будет очень много смертельных случаев", - заявила Гудоне.

Специалист подчеркивает, что дело не только в алкоголе, а в том, как живет современный человек: "У современного человека слишком много всего. Нормальный человек не в состоянии выдержать такую нагрузку, особенно медики. Например, работники скорой помощи регулярно спасают людей с зависимостью, но сами больше не справляются с этой нагрузкой. Это становится вращением белки в колесе - те, кто спасает, сами начинают употреблять, чтобы справляться".

Она считает, что изменения должны произойти на государственном уровне: "Надо понимать, что алкогольная зависимость - это болезнь, причем серьезная. Речь идет о деятельности мозга - биохимия мозга совершенно изменена. Уже нет силы воли".

Психотерапевт настаивает: пока алкогольную зависимость не станут воспринимать как серьезное заболевание, ситуация не изменится. Поэтому первый шаг - признать проблему и заговорить о ней публично: "Болезни не нужно стыдиться - ее надо лечить".