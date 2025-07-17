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Прямо сегодня: закрылся съезд с Островного моста на ул. Мукусалас

© LETA 17 июля, 2025 12:18

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С сегодняшнего дня будет закрыто движение транспорта на съезде с Островного моста на улицу Мукусалас в Риге, в Пардаугаве, сообщили в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.

Съезд, соединяющий Островной мост  с улицей Мукусалас, будет закрыт для движения транспортных средств в направлении Каменного моста.

Ограничения движения транспорта введены в связи с продолжением работ по укреплению набережной улицы Мукусалас и строительству сопутствующей инфраструктуры. Они будут действовать до 22 августа.

Добраться от Островного моста до улицы Мукусалас можно по кольцевой развязке Мукусалас.

Ответственным за проведение работ поручено обеспечить установку дорожных знаков, информирующих участников дорожного движения об изменениях.
 

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