Прямо сегодня: закрылся съезд с Островного моста на ул. Мукусалас

Съезд, соединяющий Островной мост с улицей Мукусалас, будет закрыт для движения транспортных средств в направлении Каменного моста.

Ограничения движения транспорта введены в связи с продолжением работ по укреплению набережной улицы Мукусалас и строительству сопутствующей инфраструктуры. Они будут действовать до 22 августа.

Добраться от Островного моста до улицы Мукусалас можно по кольцевой развязке Мукусалас.

Ответственным за проведение работ поручено обеспечить установку дорожных знаков, информирующих участников дорожного движения об изменениях.

