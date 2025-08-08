Формально — не повышение, но и не увольнение. Для назначения Лиопа в DAP оперативно была создана новая ставка, путём ликвидации вакантной должности в другой структуре. Месячная зарплата в новой должности — 2400 евро. Распоряжение о новом назнаении подписал министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство»), первый рабочий день определён на 6 августа. Впрочем, в этот же день Лиопа подал заявление об уходе в ежегодный отпуск.
В новый круг обязанностей Лиопы входит:
цифровизация процессов и услуг DAP,
развитие системы управления природными данными Ozols,
контроль за ИТ-безопасностью и сопровождение баз данных.
DAP утверждает, что опыт Лиопы подходит для новой роли, и выражает надежду, что его "компетенции укрепят эффективность учреждения».
В соцсети X (Twitter) новость вызвала бурную реакцию. Среди популярных вопросов:
Почему человек, получивший дисциплинарное взыскание, назначается на новую руководящую должность?
Насколько профильным является его опыт в контексте охраны природы?
И действительно ли это «понижение», если зарплата сохраняется, а нагрузка — условная?
«Это ли не пример латвийской служебной магии: с понижением — на новое кресло», — пишет один из комментаторов.
«Работа в DAP — новая форма взыскания? Или это само DAP наказали, заставив взять Лиопу?»
VDAA direktors Jorens Liopa par disciplinārpārkāpumu tiek sodīts ar pazemināšanu amatā. Divus gadus būs Dabas aizsardzības departamenta direktora vietnieks Dabas aizsardzības pārvaldē. Sanāk, ka darbs DAP ir sods? Vai arī DAP tiek sodīts, jo viņiem jāalgo sabārtais Liopa? :)— Ieva Jakone (@ievajakone) August 4, 2025