Формально — не повышение, но и не увольнение. Для назначения Лиопа в DAP оперативно была создана новая ставка, путём ликвидации вакантной должности в другой структуре. Месячная зарплата в новой должности — 2400 евро. Распоряжение о новом назнаении подписал министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство»), первый рабочий день определён на 6 августа. Впрочем, в этот же день Лиопа подал заявление об уходе в ежегодный отпуск.

В новый круг обязанностей Лиопы входит:

цифровизация процессов и услуг DAP,

развитие системы управления природными данными Ozols,

контроль за ИТ-безопасностью и сопровождение баз данных.

DAP утверждает, что опыт Лиопы подходит для новой роли, и выражает надежду, что его "компетенции укрепят эффективность учреждения».

В соцсети X (Twitter) новость вызвала бурную реакцию. Среди популярных вопросов:

Почему человек, получивший дисциплинарное взыскание, назначается на новую руководящую должность?

Насколько профильным является его опыт в контексте охраны природы?

И действительно ли это «понижение», если зарплата сохраняется, а нагрузка — условная?

«Это ли не пример латвийской служебной магии: с понижением — на новое кресло», — пишет один из комментаторов.

«Работа в DAP — новая форма взыскания? Или это само DAP наказали, заставив взять Лиопу?»