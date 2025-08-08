Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Провалил выборы в самоуправления страны? Уходи на понижение в замдиректора департамента! (1)

Редакция PRESS 8 августа, 2025 17:01

Новости Латвии 1 комментариев

Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liopa piedalās Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē, kurā tiek sniegts ziņojums par aktuālo situāciju saistībā ar iepriekšējās balsošanas norisi vēlēšanu iecirkņos.

После дисциплинарного взыскания за нарушения в ИТ-процессах при проведении выборов в самоуправлении, а фактически провале обещанной системы электронного голосования, уже бывший директор Государственного агентства цифрового развития (VDAA) Йорен Лиопа получил новую должность — заместителя директора Департамента охраны природы (DAP).

Формально — не повышение, но и не увольнение. Для назначения Лиопа в DAP оперативно была создана новая ставка, путём ликвидации вакантной должности в другой структуре. Месячная зарплата в новой должности — 2400 евро. Распоряжение о новом назнаении подписал министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство»), первый рабочий день определён на 6 августа. Впрочем, в этот же день Лиопа подал заявление об уходе в ежегодный отпуск.

В новый круг обязанностей Лиопы входит:

цифровизация процессов и услуг DAP,
развитие системы управления природными данными Ozols,
контроль за ИТ-безопасностью и сопровождение баз данных.

DAP утверждает, что опыт Лиопы подходит для новой роли, и выражает надежду, что его "компетенции укрепят эффективность учреждения».

В соцсети X (Twitter) новость вызвала бурную реакцию. Среди популярных вопросов:

Почему человек, получивший дисциплинарное взыскание, назначается на новую руководящую должность?
Насколько профильным является его опыт в контексте охраны природы?
И действительно ли это «понижение», если зарплата сохраняется, а нагрузка — условная?
«Это ли не пример латвийской служебной магии: с понижением — на новое кресло», — пишет один из комментаторов.
«Работа в DAP — новая форма взыскания? Или это само DAP наказали, заставив взять Лиопу?»

 

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

Важно 14:53

Важно 1 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

