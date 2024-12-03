Против мнения Центра госязыка: в транспорте разрешается предоставлять информацию на официальных языках ЕС

Изменения были разработаны в Министерстве юстиции, которое поясняет, что поправки позволят предоставлять иностранным туристам на понятном им иностранном языке такую информацию, которая связана с перемещениями туристов, что будет способствовать созданию в Латвии более привлекательной среды для иностранных туристов.

В начале года возникли разногласия между пассажирским перевозчиком "Rīgas satiksme" и Центром государственного языка, который настаивал на том, что в курсирующем в Рижский аэропорт автобусе, которым часто пользуются туристы, может использоваться только латышский язык.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере в этой связи отметила, что принадлежность к ЕС означает свободу учиться, работать и путешествовать, а также миллиарды евро на рост страны и оборону от внешних врагов. Поэтому с целью подчеркнуть принадлежность Латвии к европейскому культурному пространству поправками установлено, что необходимую туристам информацию можно будет предоставлять в том числе на одном из официальных языков ЕС, а не на русском или любом другом иностранном языке, как до сих пор.

Предполагается, что, например, в общественном транспорте, курсирующим между Рижским международным аэропортом, Рижским центральным железнодорожным вокзалом, Рижским пассажирским портом и Рижским международным автовокзалом, можно будет предоставлять информацию не только на латышском, но и на официальных языках ЕС.

Это правило также будет распространяться на случаи, когда общественный транспорт осуществляет международные перевозки и пересекает границу Латвии. В ведомстве отметили, что правила не запрещают предоставлять туристам информацию о доступности услуги общественного транспорта на одном из официальных языков ЕС также в клиентских центрах, на сайте исполнителя услуг, в билетных автоматах.