Просто выбирать не умеем: почему электричество в Латвии дороже, чем у соседей?

© LETA 12 ноября, 2025 15:07

Новости Латвии 0 комментариев

На оптовом рынке электроэнергии цены различаются по ценовым зонам: в Эстонии они немного ниже из-за большего влияния финского импорта. На розничном рынке, по данным "Eurostat", на уровень цен влияет не только ситуация на оптовом рынке, но и национальные особенности.

В Литве часть рынка по-прежнему регулируется, а в Эстонии исторически выше доля договоров с переменной ценой, поясняет директор департамента энергетики Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Янис Негрибс.

Согласно данным "Eurostat", средняя цена электроэнергии для домохозяйств в Евросоюзе в первом полугодии 2025 года составила 0,287 евро за кВт·ч (включая налоги и пошлины), в Латвии - примерно 0,24 евро, в Эстонии - приблизительно 0,23 евро, а в Литве - около 0,21 евро.

Таким образом, цена электроэнергии в Латвии в абсолютном выражении ниже средней по ЕС. При этом председатель правления компании "Elenger" Давис Скулте отмечает, что в Латвии она немного выше, чем в других странах Балтии, главным образом из-за меньшего объема потребления.

С учетом того, что покупательная способность латвийцев ниже, чем в соседних странах, различия между странами Балтии особенно заметны при сравнении цен по принципу паритета покупательной способности.

Цена электроэнергии в латвийской и литовской зонах биржи "Nord Pool" в 2025 году несколько выше, чем в эстонской, что, по словам Негрибса, объясняется мощностями интерконнекторов и возможностями более дешевого импорта электроэнергии, которые есть у Эстонии.

В Эстонии потребители традиционно чаще выбирают договоры с переменной биржевой ценой, тогда как в Латвии большинство домохозяйств предпочитает фиксированные тарифы, что также влияет на разницу цен на розничном рынке.

В Литве часть домохозяйств до сих пор получает электроэнергию по регулируемым тарифам. Поэтому цены в странах Балтии не всегда корректно сопоставлять напрямую.

Согласно обзору рынка КРОУ, доля договоров с меняющейся ценой от общего количества соглашений по продаже электроэнергии для домохозяйств в 2024 году и за первые два квартала 2025 года колебалась в пределах одного процента, что свидетельствует об отсутствии изменений в тенденции.

В Латвии подавляющее большинство потребителей по-прежнему выбирает договоры с фиксированной ценой.

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
