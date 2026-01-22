Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Просто нет денег: музей не может выкупить артефакт латвийской культуры

© LETA 22 января, 2026 16:57

История и культура 0 комментариев

У Музея декоративного искусства и дизайна (DMDM) нет средств на приобретение вазы художника Юлия Мадерниека, которая в настоящее время находится в США, сообщила агентству LETA директор музея Инесе Барановска.

Как сообщает Lsm.lv, Лоренс Рей приобрёл вазу в комиссионном магазине в американском городе Колумбус за 3 доллара. У вазы есть незначительное повреждение — трещина по нижнему краю, а на её дне стоит штамп мастерской «Burtnieks». Мастерская «Burtnieks» действовала в Риге с 1929 по 1939 год. Рей хотел бы, чтобы ваза оказалась в латвийском музее или у профессионального коллекционера, однако возможность дарения в настоящее время не рассматривается. Эксперт по фарфору, попросившая не называть её имя, считает, что в нынешних рыночных условиях цена до 2000 евро могла бы рассматриваться как «подарок» покупателю, а до 5000 евро — как взаимовыгодная сделка.

По словам Барановской, после самостоятельно проведённого исследования мужчина сначала связался с образовательным отделом DMDM, затем информация была передана хранителю коллекции керамики и фарфора музея Даце Лявине, которая подтвердила, что ваза, изображённая на фотографиях, является работой Мадерниека.

Барановска признала, что из статьи на Lsm.lv узнала о том, что одна ваза Мадерниека находится также в Латвийском национальном музее литературы и музыки (LNRMM), хотя в общем каталоге Латвийского национального художественного музея такая информация не зафиксирована. Связавшись с LNRMM, руководитель фондохранилища музея Арта Менде подтвердила, что одна такая ваза хранится в мемориальной коллекции Анны Бригадере.

Директор DMDM рассказала, что в распоряжении музея имеется эскиз вазы Мадерниека — композиция на бумаге, которая экспонируется в постоянной экспозиции. Ранее DMDM было известно, что такая ваза находится в коллекции российского миллиардера Петра Авена. Ещё до введения против него санкций эта ваза экспонировалась в 2012 году на выставке, посвящённой рижскому фарфору.

Барановска подчеркнула, что фарфоровые изделия межвоенного периода встречаются крайне редко и в Латвии имеют высокую стоимость, поэтому музею сложно приобретать такие работы даже на аукционах.

Она признала, что в настоящее время у DMDM нет возможности купить вазу, однако есть надежда, что её сможет приобрести какой-нибудь латвийский коллекционер, с которым музей мог бы сотрудничать, либо что вазу удастся получить в депозит из LNRMM.

«Получится хороший контент»: латвийский блогер прячется от полиции в лесу
«Получится хороший контент»: латвийский блогер прячется от полиции в лесу (1)

Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги
Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги (8)

Это вам не шутки: семь человек уже лишились ног из-за лютого холода
Это вам не шутки: семь человек уже лишились ног из-за лютого холода

Почему шерсть греет даже во влажную погоду и в чём её главный секрет?

Всюду жизнь 0 комментариев

Кажется странным, но факт: шерстяная одежда остаётся тёплой даже тогда, когда становится слегка влажной. Более того — в этот момент она может греть ещё сильнее.

Кажется странным, но факт: шерстяная одежда остаётся тёплой даже тогда, когда становится слегка влажной. Более того — в этот момент она может греть ещё сильнее.

Читать
Зеленский: в пятницу пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США

Важно 0 комментариев

В ОАЭ пройдут трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США, заявил Владимир Зеленский. Как отмечает Би-би-си, переговоры состоятся после череды встреч в Давосе и визита спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

В ОАЭ пройдут трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США, заявил Владимир Зеленский. Как отмечает Би-би-си, переговоры состоятся после череды встреч в Давосе и визита спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

Читать

Их не стоит жалеть: Мамыкин предложил ударить по Латвии «Орешником»

Важно 0 комментариев

Сбежавший в Россию бывший латвийский политик и телеведущий Андрей Мамыкин предложил выпустить по Латвии ракету.

Сбежавший в Россию бывший латвийский политик и телеведущий Андрей Мамыкин предложил выпустить по Латвии ракету.

Читать

По латвийским дорогам дорого ездить: Сейм повысил налог для грузовых машин

Новости Латвии 0 комментариев

 В четверг Сейм принял ранее возвращенные президентом на повторное рассмотрение поправки к закону о пошлине за пользование автомобильными дорогами. Поправки предусматривают, что с 1 марта изменятся ставки виньеток для грузового транспорта массой свыше 3,5 тонны, тогда как для более легкого коммерческого транспорта изменения вступят в силу со следующего года.

 В четверг Сейм принял ранее возвращенные президентом на повторное рассмотрение поправки к закону о пошлине за пользование автомобильными дорогами. Поправки предусматривают, что с 1 марта изменятся ставки виньеток для грузового транспорта массой свыше 3,5 тонны, тогда как для более легкого коммерческого транспорта изменения вступят в силу со следующего года.

Читать

Что скрывается под льдом Антарктиды: учёные увидели невозможное!

Наука 0 комментариев

Подо льдами Антарктиды — целый мир. И теперь его удалось рассмотреть как никогда раньше.

Подо льдами Антарктиды — целый мир. И теперь его удалось рассмотреть как никогда раньше.

Читать

Лучше прийти самой: полиция разыскивает женщину на фото (ФОТО)

Выбор редакции 0 комментариев

Сотрудники государственной полиции в Лиепае призывают вас обратить внимание на женщину на фотографии, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь установить ее личность, пожалуйста, сообщите об этом в государственную полицию, позвонив по номеру 112.

Сотрудники государственной полиции в Лиепае призывают вас обратить внимание на женщину на фотографии, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь установить ее личность, пожалуйста, сообщите об этом в государственную полицию, позвонив по номеру 112.

Читать

Обычно консультируются друг с другом: Силиня о выдвижении Трампа на Премию мира

Важно 18:04

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) призналась, что ей хотелось бы, чтобы председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS) перед подписанием письма Нобелевскому комитету с предложением присудить Премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу проконсультировалась и с другими высшими должностными лицами государства.

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) призналась, что ей хотелось бы, чтобы председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS) перед подписанием письма Нобелевскому комитету с предложением присудить Премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу проконсультировалась и с другими высшими должностными лицами государства.

Читать