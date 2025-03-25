Простенькая проблема: почему сегодня не работал госпортал Latvija.gov.lv

Внесенные в Сейм поправки к закону о запрете недобросовестной торговой практики, которые являются частью плана снижения цен на продукты питания, подготовленного Министерством экономики, не приведут к снижению цен на продукты питания. Понятно, что торговцы резко выступают против ряда пунктов, например, установления единой торговой наценки, сокращения срока оплаты за фрукты и овощи, увеличения штрафов с оборота торговцев.
Внесенные в Сейм поправки к закону о запрете недобросовестной торговой практики, которые являются частью плана снижения цен на продукты питания, подготовленного Министерством экономики, не приведут к снижению цен на продукты питания. Понятно, что торговцы резко выступают против ряда пунктов, например, установления единой торговой наценки, сокращения срока оплаты за фрукты и овощи, увеличения штрафов с оборота торговцев.