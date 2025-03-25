Простенькая проблема: почему сегодня не работал госпортал Latvija.gov.lv

Как сообщает портал в социальных сетях, Управление по делам гражданства и миграции разослало пользователям э-адреса уведомления о возможности узнать избирательный участок. Это вызвало большой интерес у людей, что, в свою очередь, приводит к перебоям в работе портала "Latvija.gov.lv".

По данным агентства ЛЕТА, сегодня около полудня работа портала все еще была значительно нарушена.