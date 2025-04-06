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«Проснулся от приезда полиции» — вечеринка в Олайнском крае определенно «удалась»

tv3.lv 6 апреля, 2025 07:06

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Компания друзей из поселка в Олайнском крае в четверг вечером устроила посиделки. Чтобы не заявляться домой в подпитии, один из собутыльников решил переночевать в своей машине и проснулся при совершенно неожиданных обстоятельствах, сообщает программа Degpunktā.

На дороге от Озолниеки к шоссе Рига - Елгава образовалась длинная пробка. Эвакуатор, занявший всю полосу, тянул автомашину серебристого цвета. Рядом стояла полицейская машина и двое мужчин с бутылкой спиртного.

Один из них, Вернер, который сладко выспался в машине, рассказал, как все было: "Мы вчера сидели, ночью шашлыки жарили, и я в машине отрубился - чтобы не идти домой пьяным, спал в машине, потому что у меня дома дети. Проснулся от того, что... Оказалось, он взял ключи у меня из кармана и решил поехать к девушке".

Водителя "ауди" съемочная группа Degpunktā не встретила, так как он был задержан, но известно, что он не справился с управлением и врезался в фуру. Водитель грузовика во время разговора с ним почувствовал сильный запах перегара и вызвал полицию.

Вернер продолжает свой рассказ: "Он тут врезался в какую-то фуру, ключи закинул туда - мы нашли ключи пять минут назад, они в канаве были. Он теперь в полицейской машине сидит. (Вопрос: Вы ничего не чувствовали?) Нет, я так напился, проснулся от того, что полиция приехала. (Вопрос: Трезвый?) Он? У него 4,5 промилле".

От столкновения с фурой у "ауди" немного помята дверца со стороны водителя. Пассажир не помнит, как произошла авария, и до сих пор недоумевает, зачем его друг после того, как уже было изрядно выпито, куда-то поехал. Ситуацию усугубляет тот факт, что ДТП совершено на чужой машине.

"Я вообще не понимаю, почему он взял эту машину. (Вопрос: Он ничего не сказал?) Алкоголя у нас было достаточно, все было, но он вздумал поехать к своей подруге. Я эту машину в рассрочку взял, хозяин ее еще на меня не переписал. Вот и подставил хозяина".

Представитель Земгальского регионального управления полиции Рута Страутниеце, однако, сообщает, что у управлявшего автомобилем "ауди" мужчины 1997 года рождения в организме обнаружено 3,83 промилле алкоголя. В связи со случившимся начат уголовный процесс.

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