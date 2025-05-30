Прощай урожай: жители Латгалии сообщают о затоплении садов и огородов. ВИДЕО

За последние сутки наибольшее количество осадков зафиксировано в Даугавпилсе — с 12:00 четверга до 12:00 пятницы выпало 38 миллиметров осадков, что составляет 62% от месячной нормы.

В Алуксне за тот же период выпало 28,2 миллиметра, в Резекне — 26,4 миллиметра, в Зосены — 21,5 миллиметра.

Сильно дождило также в Екабпилсе, Мадоне и Гулбене, где за последние 24 часа выпало от 15 до 18 миллиметров осадков.

С начала месяца больше всего осадков выпало в Мадоне — 193,8 миллиметра, что составляет 339% от майской нормы.

В нескольких реках зафиксирован стремительный подъем воды. С ночи уровень воды в Педедзе у Литене и в Огре у Менгелес поднялся на 60 сантиметров. Аналогичный рост в течение суток наблюдался в Вайдаве у Апес и в Тирзе у Леясциемсе.

В притоке Дубны — реке Оша у Кулениекием — уровень воды с среды поднялся примерно на метр. Подъем продолжается и в самой Дубне, а также в Айвиксте и Даугаве.

Местные жители сообщают, что сады и поля в некоторых районах ушли под воду, и значительная часть ожидаемого урожая потеряна.

LVĢMC предупреждает: в ближайшие дни в восточной части страны уровень воды в отдельных местах продолжит расти, возможны новые подтопления более обширных территорий.