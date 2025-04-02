Пропавший в Литве солдат США объявился в Белоруссии? Погранслужба заявила, что это другой американец

«Он никак не связан и не может быть связан с событиями на полигоне Пабраде», — объявила во вторник СОГГЛ. По данным службы, этот человек последние пару недель находится в Литве легально. Сотрудники СОГГЛ беседовали с ним 26 марта на границе с Россией, а также 27 и 30 марта на железнодорожной станции Кибартай на границе с Беларусью, недалеко от железнодорожной станции Кена.

Белорусская таможня сообщила в понедельник, что в пустом вагоне поезда в городе Молодечно был обнаружен 27-летний американец, нелегально въехавший в Беларусь из Литвы. Его задержали за незаконное пересечение белорусской границы. Белорусы сообщили, что начали в этой связи расследование.

Агентство BNS уже сообщало, что трое из четырех пропавших без вести на полигоне Пабраде американских солдат были найдены в понедельник после того, как бронетранспортер M88 Hercules был поднят из болота после почти недели поисково-спасательных работ.

Сейчас на полигоне в Пабраде ищут четвертого пропавшего без вести американского военнослужащего.