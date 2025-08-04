Промышленность Латвии поднимает голову? Объемы производства выросли

Рост в обрабатывающей промышленности составил 7%, в отраслях электро- и газоснабжения - 19,2%. В добывающей промышленности и разработке карьеров наблюдалось снижение на 21,1%.

По сравнению с маем этого года объемы промышленного производства в июне (согласно календарно скорректированным данным в сопоставимых ценах) выросли на 0,5%, в том числе прирост в обрабатывающей промышленности составил 0,7%. В электро- и газоснабжении был спад на 11,5%, а в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 5,1%.

По сравнению с июнем 2024 года оборот обрабатывающей промышленности в фактических ценах по календарно скорректированным данным увеличился в июне этого года на 6,4%. Оборот на внутреннем рынке вырос на 7,4%, на экспортных рынках - на 5,8%, в том числе в странах еврозоны - на 12%, за пределами еврозоны - на 0,6%.

По сравнению с маем 2025 года оборот обрабатывающей промышленности по сезонно скорректированным данным увеличился в июне этого года на 2,1%. На внутреннем рынке рост составил 2,1%, на экспортных - 2%, в том числе в странах еврозоны - на 3%, за пределами еврозоны - на 1,1%.