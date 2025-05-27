"Когда я писала о том, как Министерство здравоохранения под руководством типичного эгоцентриста из "Нового единства" Хосама Абу Мери лишило врачей возможности подбирать и находить наиболее подходящие препараты для пациентов с редким аутоиммунным заболеванием — рассеянным склерозом — в три раза сократив количество доступных этим пациентам обследований на магнитно-резонансной томографии, я с иронией добавила, что следующим шагом может стать полный отказ от предоставления им оплачиваемых государством медикаментов. Ведь их цена, мол, «чуть-чуть» выше, чем у аспирина, и может достигать двух тысяч евро в месяц на одного пациента", - пишет читатель портала pietiek.com.