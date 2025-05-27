«Программа в школе»: правительство решило, когда реализует очередные реформы образования

О реформе оплаты труда учителей было объявлено еще в 2023 году, чтобы устранить неравенство, поскольку прирост зарплат педагогов при нынешней системе финансирования "деньги следуют за учеником" зависит от количества детей в самоуправлениях.

Достичь договоренности о внедрении новой модели длительное время не удавалось из-за отсутствия ясности об источниках финансирования реформы. Начать реформу планировалось еще этой осенью, однако от этой идеи пришлось отказаться из-за недостаточного финансирования.

Новая модель предусматривает, что в полном объеме государственное финансирование для целевых дотаций педагогам будут получать только те самоуправления, где школьная сеть соответствует установленным Министерством образования и науки (МОН) критериям численности учеников.

Модель "Программа в школе" будет внедряться постепенно, с реформы оплаты труда вспомогательного персонала. В этом году на эти цели из бюджета дополнительно потребуется 6,4 млн евро, в 2026 году - 12,9 млн евро.

В следующем году, по расчетам МОН, для реализации реформы потребуется дополнительно 35,7 млн евро, а с 2027 года и далее - ежегодно 107,24 млн евро. Расчеты основаны на актуальных данных о количестве учащихся и структуре образовательных учреждений в текущем учебном году.

Вопрос о выделении дополнительного финансирования для реализации реформы в 2026 году и далее будет рассматриваться в процессе разработки законопроекта о бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026-2028 годы, при этом переход на новую модель финансирования школ будет одним из бюджетных приоритетов.

Поправки к закону еще должен утвердить Сейм.