Прогноз погоды: когда вторая половинка — не подарок

В ночь на четверг кратковременный дождь пройдет преимущественно в восточной части страны. Вечером в четверг и в ночь на пятницу во многих местах ожидаются грозы и сильные дожди. В субботу через Латвию с юго-востока может пройти новая обширная зона осадков.

Температура воздуха в четверг поднимется до +16...+21 градуса, в западной Курземе +12...+15 градусов. В выходные максимальные температуры составят +12...+17 градусов. Ночи на большей части страны будут не холоднее +5 градусов. Ветер будет преимущественно слабым.

Следующая неделя будет в среднем теплее, но возможно несколько дождливых и прохладных дней.

В центральной и восточной Латвии гидрологи прогнозируют повторный подъем уровня воды в реках и затопление пойменных и низинных территорий.