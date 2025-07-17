Прогноз на пятницу: ожидается жара

Ночью небо временами будет затянуто облаками, в первой половине ночи во многих районах на юге страны еще ожидаются кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре в отдельных районах сформируется туман. Воздух остынет до +15...+19 градусов.

В пятницу местами, главным образом на юге, еще возможен кратковременный дождь, однако на большей части территории страны будет наблюдаться незначительная облачность. При слабом ветре воздух прогреется до +24...+29 градусов.

В Риге прогнозируется переменная облачность, в начале ночи пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха ночью понизится до +18...+19 градусов.

Днем в столице ожидается преимущественно ясная погода с незначительной облачностью. В Риге воздух прогреется до +29 градусов.