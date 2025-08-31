Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Проектировал великий интеллектуал»: рижане недоумевают, кто мог так посадить деревья (ВИДЕО)

31 августа, 2025 14:29

Важно 0 комментариев

Не всем жителям столицы пришлись по душе нововведения Рижской думы. "Ого, на улице Тербатас появляются новые деревья. Непривычно и приятно", - гласит подпись под видеороликом в "ТикТок".

Но многие комментаторы восхищения не разделяют, и есть отчего. Тротуары на этой улице трудно назвать широкими, а деревья посажены практически посередине тротуара. Из-за этого между деревом и террасой летнего кафе остаётся очень узкое пространство. Вопросы возникают и по поводу того, как ходить по улице зимой, когда вблизи стен домов натянут ленты, чтобы защитить пешеходов от падения сосулек и снега. Впрочем, как замечает в комментариях автор поста, улицу Тербатас планируют со временем сделать пешеходной - возможно, тогда эти проблемы отпадут сами собой. А пока придётся, как написал ещё один комментатор, ходить "фейсом об фейс".

Что думают другие по этому поводу?

- Интересно, а эти деревья не будут расти или эти провода отрежут, которые висят над ними? Может быть, провода пересадят?

- Проектировал великий интеллектуал: деревья посажены посередине тротуара, между летней террасой кафе и деревом с трудом, зигзагами, может пройти один человек, а о встречных пешеходах никто не подумал! И ещё по пешеходным улицам Риги без правил носятся скутеры и самокаты.

- Латвийский феномен. Теперь придётся петлять между террасами и деревьями, а тут ещё охотники за пешеходами на самокатах и велосипедисты с низкой самооценкой.

- Непонятно, эти "деревья" из пластмассы? Что это за сорт? Зимой солью посыпать можно будет, не заржавеют?

- Ну всё, снова в стране будет кризис, поскольку, если знать систему откатов в Латвии, то одно дерево обшлось минимум в миллион.

- Нет, не так уж страшно. Всего примерно 140-160 тысяч.

- Как-то дико дёшево для Латвии. Тогда уж кассиры думских партий не очень-то много себе в карманы сунули. Всего каких-то 130 тысяч. Это для них карманные деньги.

- Нельзя было заодно и весь тротуар заменить?! Что это за заплатки?

Просвещаемся: для жильцов многоквартирных домов проведут вебинар о бомбоубежищах

16:20

0 комментариев

Вебинар проводит платформа по обмену опытом Būves nākotnei 11 сентября, в 18:30, участие в нём бесплатное, но требует предварительной регистрации.

Вебинар проводит платформа по обмену опытом Būves nākotnei 11 сентября, в 18:30, участие в нём бесплатное, но требует предварительной регистрации.

«Котлету кто-то съел по пути?» Рижанка заказала ребёнку поесть за 5 евро, а что ей привезли? (ФОТО)

16:06

0 комментариев

На платформе Threads своим опытом поделилась Лиене, которая не слишком удачно заказала доставку еды домой: "Сегодня заказала в Ausmeņa Kebabs "детскую порцию" за 5 евро. Получила вот это... даже не знаю, что сказать. 3 ломтика огурца, 2 ломтика помидора и кукуруза, а, ещё половина морковки".

На платформе Threads своим опытом поделилась Лиене, которая не слишком удачно заказала доставку еды домой: "Сегодня заказала в Ausmeņa Kebabs "детскую порцию" за 5 евро. Получила вот это... даже не знаю, что сказать. 3 ломтика огурца, 2 ломтика помидора и кукуруза, а, ещё половина морковки".

Лидер боснийских сербов Додик: «Буду убеждать Путина поддержать нашу независимость»

14:32

0 комментариев

Милорад Додик, лидер Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, рассказал Би-би-си о намерениях убедить российского лидера Владимира Путина поддержать его планы отделения и провозглашения независимости.

Милорад Додик, лидер Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, рассказал Би-би-си о намерениях убедить российского лидера Владимира Путина поддержать его планы отделения и провозглашения независимости.

Axios: Трамп думает выйти из переговоров по Украине

14:22

0 комментариев

Президент США хочет от РФ и Украины "больше гибкости", иначе он приостановит дипломатические усилия, говорят источники Axios. В окружении Трампа винят Европу в отсутствии прогресса.

Президент США хочет от РФ и Украины "больше гибкости", иначе он приостановит дипломатические усилия, говорят источники Axios. В окружении Трампа винят Европу в отсутствии прогресса.

Депутаты «Стабильности!» предлагают отменить новые ограничения оборота наличных денег

13:59

0 комментариев

Оппозиционные депутаты из партии "Стабильности!" подготовили поправки к закону о налогах и пошлинах, предусматривающие отмену планируемых изменений в урегулировании оборота наличных денег.

Оппозиционные депутаты из партии "Стабильности!" подготовили поправки к закону о налогах и пошлинах, предусматривающие отмену планируемых изменений в урегулировании оборота наличных денег.

«Это рабство за еду»: объявление о работе вызвало бурю в интернете

13:42

0 комментариев

В 1-м квартале 2025 года средняя брутто-зарплата в стране была 1757 евро в месяц, согласно данным Центрального статистического управления. Однако есть профессии, где такая зарплата - просто несбыточная мечта. Взять хотя бы вот эту вакансию, о которой пойдёт речь ниже.

В 1-м квартале 2025 года средняя брутто-зарплата в стране была 1757 евро в месяц, согласно данным Центрального статистического управления. Однако есть профессии, где такая зарплата - просто несбыточная мечта. Взять хотя бы вот эту вакансию, о которой пойдёт речь ниже.

