«Проектировал великий интеллектуал»: рижане недоумевают, кто мог так посадить деревья (ВИДЕО)

Но многие комментаторы восхищения не разделяют, и есть отчего. Тротуары на этой улице трудно назвать широкими, а деревья посажены практически посередине тротуара. Из-за этого между деревом и террасой летнего кафе остаётся очень узкое пространство. Вопросы возникают и по поводу того, как ходить по улице зимой, когда вблизи стен домов натянут ленты, чтобы защитить пешеходов от падения сосулек и снега. Впрочем, как замечает в комментариях автор поста, улицу Тербатас планируют со временем сделать пешеходной - возможно, тогда эти проблемы отпадут сами собой. А пока придётся, как написал ещё один комментатор, ходить "фейсом об фейс".

Что думают другие по этому поводу?

- Интересно, а эти деревья не будут расти или эти провода отрежут, которые висят над ними? Может быть, провода пересадят?

- Проектировал великий интеллектуал: деревья посажены посередине тротуара, между летней террасой кафе и деревом с трудом, зигзагами, может пройти один человек, а о встречных пешеходах никто не подумал! И ещё по пешеходным улицам Риги без правил носятся скутеры и самокаты.

- Латвийский феномен. Теперь придётся петлять между террасами и деревьями, а тут ещё охотники за пешеходами на самокатах и велосипедисты с низкой самооценкой.

- Непонятно, эти "деревья" из пластмассы? Что это за сорт? Зимой солью посыпать можно будет, не заржавеют?

- Ну всё, снова в стране будет кризис, поскольку, если знать систему откатов в Латвии, то одно дерево обшлось минимум в миллион.

- Нет, не так уж страшно. Всего примерно 140-160 тысяч.

- Как-то дико дёшево для Латвии. Тогда уж кассиры думских партий не очень-то много себе в карманы сунули. Всего каких-то 130 тысяч. Это для них карманные деньги.

- Нельзя было заодно и весь тротуар заменить?! Что это за заплатки?