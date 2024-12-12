Продается этот домик: в центре Риги прямо у канала — и недорого

Аукцион стартует в пятницу, 13 декабря, и завершится 13 января 2025 года. Начальная стоимость — 4,479 миллиона евро, а минимальный шаг повышения составит 5000 евро.

Решение о продаже здания принято в контексте геополитических изменений, введенных санкций и перемен в сфере транзита. Эти факторы, по прогнозам, могут в среднесрочной перспективе отрицательно сказаться на объемах грузоперевозок через порт. Управление Рижского Свободного порта ожидает дальнейшего снижения грузооборота и в связи с этим проводит ревизию активов, чтобы оптимизировать административные расходы.

Для справки: в 2023 году объем грузоперевозок в Рижском порту составил 18,794 миллиона тонн, что на 20,1% меньше, чем в 2022 году.