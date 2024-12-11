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Мамы ругаются, отцы дерутся: родители на трибунах — проблема детского спорта в Латвии

la.lv 11 декабря, 2024 10:10

Новости Латвии 0 комментариев

Конфликты родителей между собой и агрессия против команд соперников, чужих детей, судей - в публичное пространство попали различные инциденты в детско-юношеском спорте. Несколько инцидентов произошли в баскетболе, и ведущие наставники этого вида спорта создали клип с призывами авторитетов ко всем причастным о соблюдении этических и норм хорошего поведения.

"Эта тема набирает обороты, хотя проблема не нова и имела место еще в 90-е годы прошлого века. Но и со своим 30-летним опытом в молодежном баскетболе я не вижу возможности эффективно с этим бороться в условиях нашей либеральной реальности. Спектр родительских и детских прав очень широк, а обязанностей - окутан туманом. В спорте еще не так ужасно, как в школе", - рассказал директор баскетбольной школы "Рига" Гунтис Шенхофс.

Тренерам объясняют, что они должны контролировать родителей, потому что отвечают не только за детей и результат, но во время игр - и за "температуру" на трибунах. Проходят родительские собрания, с отдельными самыми опасными у меня индивидуальные беседы, но эффект мал. Таких совсем сумасшедших, которые приходят на игры в состоянии алкогольного опьянения и провоцируют физический конфликт, немного - можно пересчитать на пальцах одной руки, но я не знаю, как с ними справиться. А тех, кто кричит на трибунах, оскорбляя игроков соперников, судей, других родителей, много, не хватит ни пальцев рук, ни ног. С ними можно попытаться поговорить", - рассуждает Шенхофс.

Родительские советы больше работают на бумаге, так как рекомендации и просвещение малоэффективны. По мнению Шенхофса, на правительственном уровне должны быть разработаны правила, чтобы у тренеров и спортшколы руки не были связаны, как сейчас, когда они могут лишь "погрозить пальцем". Запрет для части родителей на посещение матчей может вызвать эскалацию проблемы.

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