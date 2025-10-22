Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пробежал через три полосы на Бривибас, чтобы спасти.. воздушный шарик (1)

Редакция PRESS 22 октября, 2025 16:55

Новости Латвии 1 комментариев

Обычная прогулка по центру Риги обернулась трогательной историей, напомнив, что вокруг нас всё ещё много добрых и отзывчивых людей. Об этом рассказала пользовательница соцсетей Антра, поделившись постом о «спасательной операции» воздушного шара на платформе Threads.

«Иду из садика: в коляске малыш, рядом дочка с воздушным шариком. Вдруг шарик вырывается из рук, и ветер уносит его прямо на улицу Бривибас. Конечно, начинаются слёзы! Я уже готовлю речь о том, что не стоит привязываться к вещам и что безопасность важнее всего. И тут — мужчина выходит из машины на другой стороне улицы, хватает шар и через три полосы бежит, чтобы вернуть его нам!» — написала Антра.

Пока мужчина нес шарик, навстречу ему побежала женщина, поняв, что мать с коляской не сможет перейти дорогу.

«Она взяла шарик и передала его дочке. Спасибо всем за тёплую и добрую “шариковую операцию”!», — добавила Антра.


История быстро распространилась в латвийских соцсетях — как напоминание о том, что доброта не требует обстоятельств, только внимания и мгновенного решения помочь.

Пост Антры уже оценили тысячи пользователей Threads, и в комментариях люди делятся радостью и эмоциями:

straut_mate: «Эти истории показывают, что среди нас так много классных людей . Надо рассказывать их чаще, чтобы все знали!»
ilutalarsena: «Я аж прослезилась ❤️. Как же это мило и по-настоящему!»
merilizabeth: «Вера в человечность восстановлена навсегда »
artursverza: «Хорошо, что шар не был с гелием — тогда, наверное, появился бы даже супермен или два »
l.photos.love: «Как мило! »

