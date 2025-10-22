«Иду из садика: в коляске малыш, рядом дочка с воздушным шариком. Вдруг шарик вырывается из рук, и ветер уносит его прямо на улицу Бривибас. Конечно, начинаются слёзы! Я уже готовлю речь о том, что не стоит привязываться к вещам и что безопасность важнее всего. И тут — мужчина выходит из машины на другой стороне улицы, хватает шар и через три полосы бежит, чтобы вернуть его нам!» — написала Антра.

Пока мужчина нес шарик, навстречу ему побежала женщина, поняв, что мать с коляской не сможет перейти дорогу.

«Она взяла шарик и передала его дочке. Спасибо всем за тёплую и добрую “шариковую операцию”!», — добавила Антра.



История быстро распространилась в латвийских соцсетях — как напоминание о том, что доброта не требует обстоятельств, только внимания и мгновенного решения помочь.

Пост Антры уже оценили тысячи пользователей Threads, и в комментариях люди делятся радостью и эмоциями:

straut_mate: «Эти истории показывают, что среди нас так много классных людей . Надо рассказывать их чаще, чтобы все знали!»

ilutalarsena: «Я аж прослезилась ❤️. Как же это мило и по-настоящему!»

merilizabeth: «Вера в человечность восстановлена навсегда »

artursverza: «Хорошо, что шар не был с гелием — тогда, наверное, появился бы даже супермен или два »

l.photos.love: «Как мило! »