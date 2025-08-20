Про Сovid-19 забыли? А заболеваемость им стала расти

В Латвии увеличивается как доля положительных тестов на Covid-19, так и число госпитализированных пациентов. Аналогичные тенденции наблюдаются и в других европейских странах.

На второй неделе августа, с 11 по 17 августа, доля лабораторно подтвержденных положительных образцов Covid-19 достигла 14,9%. Для сравнения, на четвертой неделе июля этот показатель составлял 4,3%, на последней неделе июля – 5,8%, а в первую неделю августа – 8%.

В стационарных лечебных учреждениях за последнюю неделю также увеличилось количество вновь госпитализированных пациентов с Covid-19. В первую неделю августа было госпитализировано восемь пациентов с диагнозом Covid-19, а во вторую неделю августа — 22 пациента.

Напоминаем – вакцинация от Covid-19 по-прежнему оплачивается государством и особенно рекомендуется группам риска: пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

В качестве профилактики, медики советуют регулярно мыть руки, часто проветривать помещения, и рекомендуют отдавайте предпочтение мероприятиям на свежем воздухе, а в случае заболевания носить маску или респиратор, чтобы защитить окружающих.

Наиболее частые симптомы Covid-19: повышенная температура, кашель, усталость, головная боль, насморк, першение в горле.