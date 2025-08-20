Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Про Сovid-19 забыли? А заболеваемость им стала расти

20 августа, 2025

Новости Латвии 0 комментариев

Themenbild,Symbolfoto:PCR Tests sollen prorisiert werden Corona PCR Test,Omikron Variante. Omikron Covid-19 Variante. Corona Schnelltest auf die Omicron Variante. Coronateststation,Teststation,Testzentrum,Coronatestzentrum. Schnelltest Antigen-Schnelltest. Medizinisches Personal traegt Schutzanzug und Face Shield,Vollvisiermaske ,Mundschutz,Maske und haelt einen Traeger mit Roehrchen,Testroehrchen mit Abstrichen von Testpersonen. *** Theme image,symbol photo PCR tests are to be prorated Corona PCR test,Omicron variant Omikron Covid 19 variant Corona rapid test on the Omicron variant Coronatest station,test station,test center,coronatest center rapid test antigen rapid test Medical personnel wear protective suits and face shield,full face

В Латвии и Европе наблюдается умеренный рост числа случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

В Латвии увеличивается как доля положительных тестов на Covid-19, так и число госпитализированных пациентов. Аналогичные тенденции наблюдаются и в других европейских странах.

На второй неделе августа, с 11 по 17 августа, доля лабораторно подтвержденных положительных образцов Covid-19 достигла 14,9%. Для сравнения, на четвертой неделе июля этот показатель составлял 4,3%, на последней неделе июля – 5,8%, а в первую неделю августа – 8%.

В стационарных лечебных учреждениях за последнюю неделю также увеличилось количество вновь госпитализированных пациентов с Covid-19. В первую неделю августа было госпитализировано восемь пациентов с диагнозом Covid-19, а во вторую неделю августа — 22 пациента.

Напоминаем – вакцинация от Covid-19 по-прежнему оплачивается государством и особенно рекомендуется группам риска: пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

В качестве профилактики, медики советуют регулярно мыть руки, часто проветривать помещения, и рекомендуют отдавайте предпочтение мероприятиям на свежем воздухе, а в случае заболевания носить маску или респиратор, чтобы защитить окружающих.

Наиболее частые симптомы Covid-19: повышенная температура, кашель, усталость, головная боль, насморк, першение в горле.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

