«Призываю молодежь воспользоваться этой возможностью и внести свой вклад в укрепление безопасности Латвии, одновременно развивая лидерские качества и военные навыки. Обе программы позволяют совмещать учебу или работу со службой, укрепляя обороноспособность нашей страны», — отметил министр обороны Андрис Спрюдс.

Подать заявку можно только добровольно через платформу набора www.klustikaravirs.lv в разделе Valsts aizsardzības dienests. Набор на оба вида службы проводится один раз в год — в январе, а срок службы составляет пять лет. Начало службы запланировано на 10 января 2026 года.

В Земессардзе необходимо будет отслужить не менее 28 дней ежегодно. Для студентов вузов и колледжей программа подготовки резервных офицеров предусматривает не менее 180 дней за весь пятилетний срок.

Военнослужащие Земессардзе пройдут базовую подготовку, курс младшего инструктора и обучение на уровне взвода. При заключении договора можно выбрать подразделение ближе к месту жительства: Рижскую, 2-ю Видземскую, 3-ю Латгальскую или 4-ю Курземскую бригаду.

Программа резервных офицеров проходит на базе Земессардзе и Национальной академии обороны, где обучают командиров резервных взводов. Для участия необходимо иметь статус студента на момент начала службы.

Добровольцы будут получать компенсацию и питание за дни службы. По окончании пятилетнего срока предусмотрена выплата в размере 1100 евро. Кроме того, успешно завершившие службу смогут бесплатно учиться в государственных вузах и колледжах — как на очных, так и на заочных программах, если будут соответствовать условиям приема.

Напомним, что в августе уже начался прием заявок на 11-месячную Службу государственной обороны январского призыва 2026 года.