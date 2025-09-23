Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Привыкли ли наши люди мусор сортировать? Удивительное исследование

23 сентября, 2025 14:53

Новости Латвии 0 комментариев

76% домохозяйств в Латвии регулярно сортируют отходы, в то время как в Эстонии и Литве это делают 86%, свидетельствуют данные исследования "Brand Capital 2025", проведенного "Norstat".

В исследовании "Brand Capital" оценивалась приверженность жителей стран Балтии устойчивому образу жизни по пяти критериям: привычки сортировки отходов, знания, доступность инфраструктуры, выбор зеленых брендов и готовность платить больше за дружественный окружающей среде продукт.

В Латвии 87% жителей отметили, что знают, как сортировать мусор, 56% жителей предпочитают экологичные бренды, а 46% готовы платить больше за дружественные окружающей среде продукты питания. В качестве препятствия сортировке 58% опрошенных отметили недостаточность инфраструктуры.

В Эстонии ситуация схожая, а в Литве жители показывают более высокие результаты по всем критериям.

Директор "Latvijas zaļais punkts" Каспар Закулис отмечает, что информированность в Латвии высока, но люди по-прежнему ожидают, что система станет более доступной и прозрачной.

Исследование "Brand Capital 2025" при поддержке ООО "Latvijas zaļais punkts" по заказу агентства "B40 Magic" провело исследовательское агентство "Norstat". В онлайн-опросе приняли участие более 3000 респондентов в Балтии, примерно по 1000 в каждой стране, в возрасте от 15 до 74 лет.

Жители в ужасе: из канализации хлынула красно-бурая жижа

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

Загрузка

Гамбург должен закрыть двери перед Силиней: Андрей Козлов

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и не доступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

Почувствуйте разницу: мэр Даугавпилса хвастается самым низким в Латвии тарифом на отопление

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

Получили моральную травму: люди выбегали с самого дорогого в истории спектакля театра «Дайлес»

19 сентября в театре "Дайлес" состоялась премьера новой постановки «Оракул» польского режиссёра Лукаша Тварковского. Уже сообщалось, что общая стоимость спектакля превысила 500 000 евро. Юрис Жагарс отметил, что это самая технически сложная постановка театра «Дайлес» и, возможно, одна из самых дорогих в истории латвийского театра. Однако не всех она впечатлила и соцсети разразились критикой.

Полицейским выдадут юбки: новая форма для стражей порядка

Во вторник правительство одобрило поправки в правила, предусматривающие для полицейских введение головного убора нового дизайна — фуражки с козырьком, а также новой части формы — юбки.

Едешь через границу? Плати! Вводятся новые правила

С 15 октября этого года водители транспортных средств, которые собираются пересекать внешнюю границу Латвии, будут обязаны регистрировать время, дату и пункт пересечения в электронной очереди. В настоящее время регистрация в очереди обязательна только для грузовых автомобилей полной массой свыше 3500 кг, пересекающих внешнюю сухопутную границу. Это делают пограничники.

«Культурная война»: Европа считает, что Трамп её унижает

Дональд Трамп пытается навязать ЕС свою политическую повестку дня, говорится в докладе Европейского совета по международным отношениям. В документе используется термин "культурная война".

