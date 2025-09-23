Привыкли ли наши люди мусор сортировать? Удивительное исследование

В исследовании "Brand Capital" оценивалась приверженность жителей стран Балтии устойчивому образу жизни по пяти критериям: привычки сортировки отходов, знания, доступность инфраструктуры, выбор зеленых брендов и готовность платить больше за дружественный окружающей среде продукт.

В Латвии 87% жителей отметили, что знают, как сортировать мусор, 56% жителей предпочитают экологичные бренды, а 46% готовы платить больше за дружественные окружающей среде продукты питания. В качестве препятствия сортировке 58% опрошенных отметили недостаточность инфраструктуры.

В Эстонии ситуация схожая, а в Литве жители показывают более высокие результаты по всем критериям.

Директор "Latvijas zaļais punkts" Каспар Закулис отмечает, что информированность в Латвии высока, но люди по-прежнему ожидают, что система станет более доступной и прозрачной.

Исследование "Brand Capital 2025" при поддержке ООО "Latvijas zaļais punkts" по заказу агентства "B40 Magic" провело исследовательское агентство "Norstat". В онлайн-опросе приняли участие более 3000 респондентов в Балтии, примерно по 1000 в каждой стране, в возрасте от 15 до 74 лет.