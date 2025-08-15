«Привет, мам! Я потерял телефон…» Как жулики используют голоса детей

Именно по такой схеме в 2025 году в Великобритании уже 506 родителей стали жертвами, перечислив мошенникам в общей сложности более 563 000 евро. Подобные инциденты зафиксированы и в других странах мира.

В Германии и Нидерландах задокументировано несколько случаев, когда родители получали звонки от "своих детей", попавших в "аварию" и срочно просивших денег. В США было несколько случаев, когда родители едва не заплатили выкуп после того, как услышали поддельный голос своего ребенка, в панике просившего о помощи.

В Австралии распространена схема, в которой ИИ имитирует голоса детей и рассылает голосовые сообщения с просьбой перевести деньги или "подтвердить код".

Такое мошенничество возможно и в Латвии, особенно сейчас, летом, когда дети часто бывают вне дома, например, в каком-то лагере, и общение с ними в "WhatsApp" и "Messenger" происходит ежедневно.

Как обезопасить себя и своих близких? Во-первых, создайте "код безопасности" близких, который знает лишь небольшой круг людей. Договоритесь об уникальном слове, фразе или вопросе, который можно использовать только в экстренных ситуациях, чтобы проверить, действительно ли сообщение поступило от ребенка или другого близкого человека.

Во-вторых, никогда не реагируйте на срочные запросы, не проверив информацию! Прежде чем перевести деньги или предоставить информацию, позвоните ребенку по прежнему номеру телефона или, если ситуация представляется совсем критической, свяжитесь с друзьями ребенка, педагогами, руководителем лагеря и т.п.

В-третьих, расскажите ребенку о рисках. Ребенок должен знать, что его голос и фотографии могут быть использованы злонамеренно. Вы также должны договориться с ребенком (и другими близкими), что они никогда не попросят у вас денег в такой форме (WhatsApp, в СМС, с неизвестного номера, торопящим тоном, например: "Я одолжил телефон друга. Пожалуйста, отправь деньги на этот счет").

В-четвертых, ограничьте публичную информацию в соцсетях! Это касается людей любого возраста, а дети должны быть особенно осторожны.

Не выкладывайте в соцсети голосовые сообщения и видео, на которых ребенок говорит, или информацию, позволяющую имитировать его личность. Обратите внимание на то, какую информацию о себе ребенок публикует в соцсетях.

В-пятых, сообщите о мошенничестве. Информируйте организацию по предотвращению киберинцидентов "CERT.LV" и Государственную полицию и в случае потери денег обращайтесь за помощью в банк.

