Пришло письмо, что ваш пост в «Фейсбуке» нарушает авторские права? Осторожно, это могут быть жулики!

Латвийское телевидение таких писем не рассылает, их цель - запугать адресата и, возможно, получить от него личные данные или финансовую информацию. Для этого используются название и контактная информация фиктивной юридической фирмы.

К письму прилагается ссылка якобы на PDF-файл с "задокументированным нарушением авторских прав".

Как действовать при получении такого письма:

- Не открывать никаких вложений и не переходить по ссылкам в письме. Они могут содержать вредоносные программы или перенаправлять на фишинговые сайты.

- Не предоставлять никакую информацию - ни личные данные, ни финансовую информацию, ни иные сведения.

- Не отвечать на письмо. Если вы ответите, это может быть использовано для подтверждения, что ваш адрес электронной почты - настоящий.

- Переслать письмо мошенников в Cert.lv: cert@cert.lv либо cert@cert.gov.lv.

- Удалить письмо из почтового ящика.