Пришла забрать деньги: задержан «денежный мул», помогавший мошенникам обобрать пенсионерку

На прошлой неделе в полицию поступила информация о случае мошенничества в отношении женщины 1954 года рождения. Стражи порядка приняли оперативные меры и задержали женщину 1978 года рождения, которая пришла в дом потерпевшей, чтобы забрать деньги и передать их дальше.

Женщина 1978 года рождения была задержана, а в ходе расследования установлено, что она связана с двумя другими случаями мошенничества. В общей сложности потерпевшие передали задержанной женщине 16 080 евро.

21 марта потерпевшей, женщине 1954 года рождения, позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции и медиками, и сообщили, что ее родственница пострадала в аварии. Мошенники сказали, что нужны деньги на операцию. После разговора задержанная позже женщина пришла к потерпевшей домой и представилась помощником следователя. Потерпевшая передала ей 10 000 евро.

Другие случаи мошенничества произошли в марте с жителем Каунатской волости Резекненского края и с жительницей Карсавы. Во всех случаях использовались звонки от имени якобы пострадавших в аварии родственников.

По факту мошенничества Госполиция возбудила три уголовных дела по статье 177(1) Уголовного закона. Наказанием за подобное преступление может быть лишение свободы на срок до трех лет, или временное лишение свободы пробационный надзор, общественные работы или штраф.