Принц Гарри улетел в Британию — один: Меган осталась в США

Герцогиня Сассекская снова не будет участвовать в официальных мероприятиях королевской семьи.

Поездка принца в Лондон запланирована так, чтобы совпасть с ежегодной церемонией вручения премии «WellChild» в третью годовщину смерти королевы. Гарри посетит мероприятие один, а Меган останется в Калифорнии с детьми пары — пятилетним Арчи и трехлетней Лилибет.

Это будет первая поездка герцога Сассекского с мая, когда он проиграл высокопоставленный судебный процесс о своей безопасности во время пребывания в Великобритании.

Напомним, что суд постановил, что принц, его жена и дети не могут рассчитывать на постоянную полицейскую охрану за счет британских налогоплательщиков.

С тех пор визиты принца Гарри в страну сопровождаются повышенным вниманием со стороны СМИ, и каждое его возвращение в страну рассматривается как вызов королевской семье, особенно его брату принцу Уильяму.