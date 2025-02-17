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Приносите свечи и фонарики: в Риге пройдет шествие «Путь света для Украины»

Редакция PRESS 17 февраля, 2025 14:05

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В третью годовщину войны, развязанной Россией в Украине, в Риге 24 февраля пройдет акция памяти и поддержки «Путь света для Украины», сообщили агентству LETA в благотворительном объединении «Твои друзья».

Ассоциация приглашает всех жителей принять участие в акции и принести с собой источники света — смартфоны, фонарики, свечи, факелы и т. д.

Акция начнется со сбора на Домской площади в 17:30 и завершится совместным шествием к Памятнику Свободы. Открытие мероприятия состоится в 18:00. Шествие запланировано на 18:05–18:30 и завершится совместным исполнением гимнов Латвии и Украины.

Также в течение всего дня с 9:00 у Памятника Свободы пройдет акция поддержки «Вместе до победы!», где будут работать пункт пожертвований общества «Твои друзья», мастерская по изготовлению открыток «Письмо мира», а также магазин латышских и украинских сувениров.

Ассоциация «Твои друзья» зарегистрирована в 2013 году. Обеспечивает скоординированное предоставление гуманитарной помощи жителям Украины в Латвии и Украине путем организации и координации добровольного участия жителей, организаций и предприятий в оказании помощи. До начала войны ассоциация оказывала помощь и поддержку нуждающимся или сталкивающимся с проблемами семьям здесь, в Латвии, но с первого дня войны акцент быстро сместился на оказание помощи Украине.

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