«Приходите в 2028»: в этом году прогнозируют рост очередей на медицинские услуги

Очереди на годы вперед. Услуги здравоохранения в этом году могут стать еще менее доступными – 2025-й обещает быть непростым для сферы здравоохранения. Такие мысли прозвучали на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью, сообщила программа LSM+ «Сегодня вечером».

Больницам не хватает денег



Пациентов много, а выделенных государством денег на здравоохранение – мало. В этом году дополнительно выделено всего 30 миллионов евро. Этого недостаточно, из-за чего растут очереди к специалистам и приходится переносить операции.

«В больницах гораздо больше пациентов, чем они планировали. И это доказывают все эти изменения. За год произошло 8 изменений в финансировании! (…) Главное, что от этого страдают все пациенты. Потому что, если объем пациентов больше, а он больше, это значит, что мы уже записываем их в очередь.

Мы записывали их в прошлом году на этот год, а теперь мы знаем, что их записывают на 2027 год», — заявил руководитель Латвийского общества больниц Евгений Калейс.

К тому же, по словам главы общества больниц, дополнительные средства не компенсируют повышение минимальной зарплаты.

«Что это значит для наших пациентов? Вы сказали, что очередь будет на 2027 год, на 2028 год. Мне очень жалко это сегодня слышать. И я очень надеюсь, что господин Уршульскис также скажет что-нибудь со стороны Министерства здравоохранения. Если в следующем году, в 2026-м, у нас снова будет дополнительно только эти 30 миллионов, то я не знаю, что мы сможем сказать нашим пациентам. В сфере первичной медицинской помощи у нас все так же плохо. И мы перегружены, мы выгорели», — сказала председатель подкомиссии Сейма по общественному здоровью Лига Козловска.

«Мы, конечно, не можем полностью предугадать, какой будет ситуация в конце года. И на что мы можем рассчитывать в отношении общего увеличения финансирования здравоохранения и того, как оно может быть распределено. (…) Мы полностью согласны с тем, что больницы, первичная помощь и ряд других вещей входят в наши приоритеты, и мы будем это особенно учитывать, подготавливая предложения для дополнительного финансирования», — заявил парламентский секретарь Министерства здравоохранения («Новое единство») Артем Уршульскис.

Глава подкомиссии и семейный врач Лига Козловска говорит – обрадовать пациентов пока что нечем, и лучше заботиться о своём здоровье до того, как что-то заболит. Например, проходить скрининги онкозаболеваний.

«Будущее в этом году не такое позитивное. Но все равно – с Новым годом. Главное всем беречь свое здоровье, быть здоровыми, и тогда не надо будет обращаться для операций. Но хотя бы раз в год надо обращаться к семейным врачам, и пройти профилактику и вакцинацию», — подчеркнула Лига Козловска.