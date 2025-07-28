Придется потерпеть: горячей воды не будет во многих районах Риги

Гидравлические испытания пройдут 31 июля в тепловых сетях правого берега Даугавы. В ходе испытаний горячая вода будет недоступна в таких районах города: Старая Рига, Центр города, Кенгарагс, Дарзциемс, Дрейлини, Плявниеки, Пурвциемс, Межциемс, Тейка, Югла, Чиекуркалнс, Саркандаугава, Межапарк, Гризинькалнс, Браса, Латгальское предместье, Румбула, Шкиротава, Сканстес, Затюсала и Петерсала-Андрейсала.

Чтобы в случае повреждений тепловых сетей в окружающую среду не вытек теплоноситель — вода зеленоватого оттенка, перед испытаниями его охлаждают до +45 градусов. Поэтому температура горячей воды начнёт снижаться уже накануне вечером.

Гидравлическое испытание проводится в течение одного дня. Подача горячей воды будет восстановлена уже вечером того же дня. В местах, где будут обнаружены повреждения, возможны временные перебои с подачей горячей воды до устранения неполадок.