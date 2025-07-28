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Придется потерпеть: горячей воды не будет во многих районах Риги

Редакция PRESS 28 июля, 2025 13:04

Новости Латвии 0 комментариев

Во время гидравлических испытаний тепловых сетей в середине недели в Риге, на правом берегу Даугавы, не будет горячей воды, сообщил агентству LETA руководитель отдела стратегических коммуникаций АО "Rīgas siltums" Иво Валдовскис.

Гидравлические испытания пройдут 31 июля в тепловых сетях правого берега Даугавы. В ходе испытаний горячая вода будет недоступна в таких районах города: Старая Рига, Центр города, Кенгарагс, Дарзциемс, Дрейлини, Плявниеки, Пурвциемс, Межциемс, Тейка, Югла, Чиекуркалнс, Саркандаугава, Межапарк, Гризинькалнс, Браса, Латгальское предместье, Румбула, Шкиротава, Сканстес, Затюсала и Петерсала-Андрейсала.

Чтобы в случае повреждений тепловых сетей в окружающую среду не вытек теплоноситель — вода зеленоватого оттенка, перед испытаниями его охлаждают до +45 градусов. Поэтому температура горячей воды начнёт снижаться уже накануне вечером.

Гидравлическое испытание проводится в течение одного дня. Подача горячей воды будет восстановлена уже вечером того же дня. В местах, где будут обнаружены повреждения, возможны временные перебои с подачей горячей воды до устранения неполадок.

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