Основной удар пришёлся на процентные доходы: они сократились на 12,6%, до 337,3 млн евро. При этом процентные расходы снизились лишь на 6,7%, что дополнительно сжало прибыльность.

Комиссионные доходы, напротив, немного выросли — на 5,4%, до 86,8 млн евро. Но и здесь расходы обогнали рост: банки потратили на комиссии 8,8% больше, чем год назад.

Объём активов банков к концу марта составил 30,1 млрд евро — на 1,2% меньше, чем в конце 2024 года.

Зато кредитование немного оживилось. Общий портфель выданных кредитов вырос на 1,1%, до 16,85 млрд евро. Из них:

домохозяйствам — 6,73 млрд евро (+1,6%);

нефинансовым компаниям — 6,84 млрд евро (+1,3%);

малому и среднему бизнесу — 4,24 млрд евро, что на 3,1% больше, чем в конце прошлого года.

Депозиты, напротив, сократились. Всего на счетах банков на конец марта хранилось 25,1 млрд евро — это на 1,8% меньше, чем в декабре. Особенно ощутимо упали корпоративные депозиты (–1,1%), в то время как вклады домохозяйств, напротив, выросли на 0,9% — до 11,3 млрд евро.

На фоне общего спада банковских показателей, пять крупнейших банков удерживают почти весь рынок:

88% всех активов,

87% кредитов,

90% вкладов физических и юридических лиц.

Для сравнения: в первом квартале прошлого года прибыль банков составляла 165,77 млн евро, а по итогам 2024 года — почти 570 миллионов.

По мнению экономистов, резкое снижение прибыли выглядит тревожно на первый взгляд, Однако это не обвал, а коррекция после нескольких необычно прибыльных лет. Ставки стабилизируются, а вместе с ними и доходы от кредитов. Радует рост спроса на бизнес-кредиты: это может сигнализировать о восстановлении деловой активности. А вот отток корпоративных вкладов стоит держать на контроле — бизнес либо расходует резервы, либо уводит деньги в более доходные инструменты.