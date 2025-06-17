Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Прибыль латвийских банков рухнула на треть в первом квартале (1)

Редакция PRESS 17 июня, 2025 09:21

Бизнес 1 комментариев

После двух лет рекордных показателей латвийский банковский сектор сбавил обороты. В первом квартале 2025 года совокупная прибыль банков составила 107,35 млн евро — это на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Банка Латвии.

Основной удар пришёлся на процентные доходы: они сократились на 12,6%, до 337,3 млн евро. При этом процентные расходы снизились лишь на 6,7%, что дополнительно сжало прибыльность.

Комиссионные доходы, напротив, немного выросли — на 5,4%, до 86,8 млн евро. Но и здесь расходы обогнали рост: банки потратили на комиссии 8,8% больше, чем год назад.

Объём активов банков к концу марта составил 30,1 млрд евро — на 1,2% меньше, чем в конце 2024 года.

Зато кредитование немного оживилось. Общий портфель выданных кредитов вырос на 1,1%, до 16,85 млрд евро. Из них:

домохозяйствам — 6,73 млрд евро (+1,6%);
нефинансовым компаниям — 6,84 млрд евро (+1,3%);
малому и среднему бизнесу — 4,24 млрд евро, что на 3,1% больше, чем в конце прошлого года.
Депозиты, напротив, сократились. Всего на счетах банков на конец марта хранилось 25,1 млрд евро — это на 1,8% меньше, чем в декабре. Особенно ощутимо упали корпоративные депозиты (–1,1%), в то время как вклады домохозяйств, напротив, выросли на 0,9% — до 11,3 млрд евро.

На фоне общего спада банковских показателей, пять крупнейших банков удерживают почти весь рынок:

88% всех активов,
87% кредитов,
90% вкладов физических и юридических лиц.
Для сравнения: в первом квартале прошлого года прибыль банков составляла 165,77 млн евро, а по итогам 2024 года — почти 570 миллионов.

По мнению экономистов, резкое снижение прибыли выглядит тревожно на первый взгляд, Однако это  не обвал, а коррекция после нескольких необычно прибыльных лет. Ставки стабилизируются, а вместе с ними и доходы от кредитов. Радует рост спроса на бизнес-кредиты: это может сигнализировать о восстановлении деловой активности. А вот отток корпоративных вкладов стоит держать на контроле — бизнес либо расходует резервы, либо уводит деньги в более доходные инструменты.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 27 реакций
Комментарии (1) 27 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:15 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 3 часа назад
От поддержки до недоверия: как меняется отношение к Путину и Зеленскому в мире
Sfera.lv 9 часов назад
На Лиго на дорогах Латвии — один погибший, 12 пострадавших
Sfera.lv 11 часов назад
Саммит НАТО в Гааге: раскол, компромиссы и уступки Трампу
Bitnews.lv 12 часов назад
Иран и Израиль пошли на перемирие
Sfera.lv 14 часов назад
25% жителей не читают книг
Sfera.lv 14 часов назад
«Утро после»: как выжить при похмелье и даже немного воскреснуть
Sfera.lv 16 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы (1)

Важно 18:39

Важно 1 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира (1)

Важно 18:26

Важно 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны? (1)

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 1 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах (1)

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 1 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны (1)

Важно 17:23

Важно 1 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари (1)

История и культура 17:14

История и культура 1 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык (1)

Важно 16:58

Важно 1 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать