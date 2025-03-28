Президент: общественности не скажут, где разместят противопехотные мины. А как же грибники?

Я оставлю политикам возможность обсудить, кто быстрее принял Оттавскую конвенцию, поскольку я всегда подчеркивал, что в своих суждениях я руководствуюсь исключительно мнениями и рекомендациями экспертов и командиров вооруженных сил. У меня было несколько бесед с командующим НВС генерал-майором Каспаром Пудансом, и я также знаю его позицию. Ему нужно многое, например, купить противотанковые мины, беспилотники, системы ПВО и оборудование. Противопехотные мины — вопрос где и что производить. А также дополнительного финансирования. Эту проблему придется решать.

Противопехотные мины не производятся по всему миру. Из-за конвенции это производство было очень ограничено. Но вопрос производства можно решить на региональном уровне, это не какая-то там баллистическая ракета, это относительно простой и дешевый вид оружия. Возможности есть и у латвийской военной промышленности. Как и где размещать эти мины — вопрос дискуссионный.

Не существует единого чудо-оружия. Вспомним украинский опыт. Когда-то мы ратовали за необходимость танков «Леопард», потом боролись за HIMARS, теперь — за ракеты «Таурус». Казалось, достижения неминуемы. Но оборона — это сложная история. Нам нужно много всего, включая дроны! И я предоставлю командующему вооруженными силами возможность найти правильный баланс. У нас работают хорошие специалисты, которые знают свое дело. Оставим им и решения о том, что, где, когда и как развертывать.

Говоря о минах, как мы будем защищать лесных животных?

Это еще один вопрос. Не только животные, но и грибники. Здесь приоритетом должна стать государственная оборона. Больше не будет публичных подробных планов оборонной инфраструктуры с предельно ясным описанием того, где и что развернуто. Командующий НВС и его офицеры будут знать, что и как делать. Не нужно думать, что мы заминируем все за один день и оставим это на годы. Мины также необходимо менять и совершенствовать. Для укрепления военной инфраструктуры Сейм и правительство поддержат соответствующие решения, однако конкретные планы будут разрабатываться и реализовываться вооруженными силами как во времени, так и в пространстве.