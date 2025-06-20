Президент обратил внимание на погоду: «Необычайно теплая осень!»

В комментариях под постом латвийцы поддержали недоумение президента и вовсю шутили над холодным и дождливым июнем в стране.

«В праздничном настроении даже растопила печку.»

«Перезимовали зиму — перезимуем и лето.»

«Сегодня утром выгуливала собаку в лесу — в зимнем пальто и резиновых сапогах. И совсем не было холодно.»

«Да, этот июнь, видимо, тоже придётся как-то "перезимовать".»

«Проснулся утром и почувствовал себя гусем, который забыл улететь в тёплые края.»

Другие осведомлялись: «Может, просто не заплатили какой-нибудь "налог на природные ресурсы"?»

Некоторые сообщали: «Хорошая новость: лето всё-таки теплее зимы.»

«Как в "июнваре"!»

«Детям теперь пою не "Ёлочка", а "Ах, лето, ах, лето, какое же ты холодное..." Им очень нравится.»

«Похоже, времена года не смогли поделить посты — наверное, были выборы. Сейчас решают, кто за штурвалом.», - догадался один из комментаторов.