Президент обратил внимание на погоду: «Необычайно теплая осень!»

В комментариях под постом латвийцы поддержали недоумение президента и вовсю шутили над холодным и дождливым июнем в стране.
«В праздничном настроении даже растопила печку.»
«Перезимовали зиму — перезимуем и лето.»
«Сегодня утром выгуливала собаку в лесу — в зимнем пальто и резиновых сапогах. И совсем не было холодно.»
«Да, этот июнь, видимо, тоже придётся как-то "перезимовать".»
«Проснулся утром и почувствовал себя гусем, который забыл улететь в тёплые края.»
Другие осведомлялись: «Может, просто не заплатили какой-нибудь "налог на природные ресурсы"?»
Некоторые сообщали: «Хорошая новость: лето всё-таки теплее зимы.»
«Как в "июнваре"!»
«Детям теперь пою не "Ёлочка", а "Ах, лето, ах, лето, какое же ты холодное..." Им очень нравится.»
«Похоже, времена года не смогли поделить посты — наверное, были выборы. Сейчас решают, кто за штурвалом.», - догадался один из комментаторов.