Президент Казахстана заявил что не пойдёт на второй срок и предостерёг от «националистического высокомерия»

«Президентское правление ограничено одним семилетним сроком. Этот беспрецедентный для Казахстана и региона шаг сделает нашу политическую систему более устойчивой, экономику – более динамичной, а общество – более цивилизованным», — заявил глава государства. Он также отметил, что Президент должен оставаться государственным служащим, «нанятым своим народом на определенный срок».

Одним из ключевых акцентов выступления стала тема национального согласия. Токаев вновь подчеркнул, что Казахстан твердо придерживается принципа «Единство в многообразии». По его словам, в условиях глобальной турбулентности и растущих конфликтов важно не допустить расколов внутри стран и обществ, особенно из-за националистических настроений.

«Недопустимы националистическое высокомерие и игнорирование исторических и культурных традиций народов. Необходимо уважать право всех национальных меньшинств говорить на своих языках и развивать свои культуры», — отметил Токаев, напомнив, что именно этот подход лежит в основе внутренней стабильности страны.

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана 20 марта 2019 года после отставки Нурсултана Назарбаева. Внеочередные выборы, состоявшиеся в июне 2019 года, он выиграл, набрав более 70% голосов. После событий января 2022 года Токаев объявил о проведении новых президентских выборов. Глава государства впервые избирался на семилетний срок без права переизбрания. Эти выборы также выиграл Токаев.

Ранее Токаев уже заявлял, что считает одного семилетнего срока достаточным для реализации предвыборной программы и проведения ключевых реформ. Президентские выборы в Казахстане по плану должны состояться в 2029 году.