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Президент и ряд министров на следующей неделе отправятся в командировки, а Силиня — в отпуск

© LETA 18 мая, 2025 16:58

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Фото press.lv

На следующей неделе в командировки за пределами Латвии отправятся пять министров и президент, о чем свидетельствует информация в официальном издании Latvijas vēstnesis.

А премьер Эвика Силиня на следующей неделе, с 19 по 25 мая, будет в отпуске. Ее обязанности в это время будет выполнять глава Минюста Инесе Либиня-Эгнере.

Министр внутренних дел со вторника по четверг, то есть с 20 по 22 мая, будет в командировке в Бельгии, его обязанности тоже возьмет на себя Либиня-Эгнере. В Бельгию 20 мая отправится и глава МИД Байба Браже, но ее командировка продлится всего два дня - до среды, 21 мая. Обязанности министра иностранных дел будет исполнять министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.

Министр обороны Андрис Спрудс пробудет в Бельгии с 19 по 21 мая, а с 22 по 23 мая он будет в командировке в Эстонии, исполняющим его обязанности назначен министр сообщения Атис Швинка.

Министр умной администрации и регионального развития Инга Берзиня с 19 по 21 мая посетит Польшу, вместо нее "на хозяйстве" останется глава Минкульта Агнесе Лаце.

Министр финансов Арвилс Ашераденс 22-23 мая будет в командировке в Ирландии, а 24-25 мая у него отгулы. Его обязанности в эти дни будет выполнять глава Минобрнауки Даце Мелбарде.

За пределами страны с 17 по 21 мая находится и президент ЛР Эдгар Ринкевич, который, будучи в Японии, посетит Токио и Осаку. Исполняет обязанности президента в это время председатель Сейма Дайга Миериня.

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