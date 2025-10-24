Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Октября Завтра: Modrite, Mudrite, Renate
Доступность

Премьер Баварии призвал ЕС ограничить въезд молодых украинских мужчин

© Deutsche Welle 24 октября, 2025 10:32

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Баварии и лидер входящего в правящую в Германии коалицию Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер призвал ограничить въезд молодых украинских мужчин в ФРГ. "Никому не поможет, если еще больше молодых людей из Украины приедут в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину", - заявил консервативный политик в интервью газете Bild, отрывок которого был опубликован в четверг, 23 октября.

Германия оказывает Украине полную поддержку оружием, деньгами и гуманитарной помощью, подчеркнул Зёдер. "Однако нужны еще украинские солдаты, чтобы защищать свою страну, - продолжил он. - Наша солидарность остается, но она требует четких правил и ответственности с обеих сторон. Если это не получится сделать добровольно (со стороны Украины. - Ред.), то Директива "О массовом притоке" (также "Директива о временной защите". - Ред.) должна быть ограничена на уровне ЕС".

20 октября, после заседания правления ХСС в Мюнхене, Зедёр уже высказывался в поддержку ограничения въезда для украинцев. "Что касается Украины, то нужны разумные и четкие правила. Это означает - закрыть тему с Bürgergeld (гражданским пособием. - Ред.) Но также это означает ограничение доступа и притока (украинских мигрантов в ФРГ. - Ред.) Молодым украинцам "было бы лучше оставаться у себя на родине", сказал Зёдер, имея в виду их воинскую службу.

С 28 августа украинским мужчинам в возрасте 18-22 лет разрешили свободный выезд из страны. До этой даты военное положение, действующее в Украине с начала развязанной Россией полномасштабной войны, за редким исключением запрещало покидать страну совершеннолетним мужчинам в возрасте до 60 лет.

"Цель этого шага - в первую очередь, предоставить молодым украинцам более широкие возможности для обучения, стажировки, легального трудоустройства за границей, чтобы полученный опыт они впоследствии могли использовать для развития Украины", - написал в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

 В Германию стало въезжать больше молодых украинцев

После того как в августе Киев отменил запрет на выезд украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, число прошений о временной защите в Германии от этой группы выросло примерно со 100 до 1000 в неделю, сообщили 15 октября в министерстве внутренних дел ФРГ.

Общее число граждан Украины, ищущих защиту в ФРГ, тоже увеличилось. По данным МВД, в мае 2025 года через систему регистрации был распределен 7961 человек из Украины, в августе - 11 277, а в сентябре - 18 755. Украинцы получают вид на жительство в соответствии с §24 Закона о пребывании, который дает им право на немедленный доступ к рынку труда и социальным льготам.

Зёдер: Украинцы в Германии должны больше работать

24 августа в "Летнем интервью" телеканалу ARD премьер Баварии призвал повышать "стимулы к труду" в Германии, в том числе для украинских беженцев. "Нынешняя система приводит к тому, что в Германии по сравнению с другими странами гораздо меньше украинцев, которые работают, хотя они хорошо образованы. Это их большое отличие от людей из других частей света. То, что мы делаем в Германии, поистине абсурдно. У нас есть хорошо образованные люди, но мы создаем им стимулы, чтобы не работать. Так поступает только Германия. Никто в Европе этого не понимает", - сказал Зёдер.

Позднее он уточнил, что многие украинцы уже работают в Германии. "Но могли бы намного больше", - добавил баварский премьер.

3 августа Зёдер заявил, что выдача гражданского пособия для всех украинцев в Германии должна быть отменена. "Нужно наконец позаботиться о том, чтобы любой, кто может работать, вышел на работу. Например, в случае украинцев нужно позаботиться о том, чтобы у украинцев больше не было Bürgergeld. И лучше всего, чтобы не только у тех, кто приедет в будущем, а у всех", - сказал Зёдер.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:25 24.10.2025
Эстония: полиция останется police
Sfera.lv 2 часа назад
Прощай, жирная салака? Латвии «обрубают» салаку и треску
Bitnews.lv 3 часа назад
Flydubai и SAS откроют новые рейсы из Риги
Bitnews.lv 3 часа назад
Латвия: больницам выделили 8 млн. евро, чтобы не закрылись
Sfera.lv 4 часа назад
СГД урежет бюджет и сократит штат на 13 процентов
Bitnews.lv 6 часов назад
«Проживание в Латвии — это привилегия». И ее могут отнять
Bitnews.lv 6 часов назад
Латвия: мерч известного боксёра можно купить со скидкой
Sfera.lv 10 часов назад
США: восточный фланг НАТО опять надо усилить
Sfera.lv 13 часов назад

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Читать
Загрузка

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Читать

Каждый пятый латвиец считает себя бедным — Евростат

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Читать

Врачи: людям старше 60 лет нужны усиленные вакцины от гриппа

Азбука здоровья 19:03

Азбука здоровья 0 комментариев

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Читать

Поднял камешек на пляже и застрял на курорте

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Читать

Популярный латвийский музыкант экономит на шампуне. Почему?

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Читать

Ловят другие — а исчезает с нашего стола: Латвия пытается удержать треску и салаку на столе латвийцев

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

Читать