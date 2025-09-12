Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Прекратите подкармливать кошек, пропадут крысы: в Пурвциемсе нашествие грызунов

Редакция PRESS 12 сентября, 2025 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Жители Риги, живущие в доме на улице Дзелзавас, удивлены резким ростом численности грызунов за короткий период, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Крысы облюбовали мусорные контейнеры, установленные возле домов. В подвале дома пол также покрыт экскрементами. Неприятный запах грызунов проникает в ноздри.

Следует отметить, что повсюду разбросаны приманки с ядом, так что обслуживающая компания о проблеме знает и борется с нею как может, но этих усилий явно недостаточно.

В жилом комплексе многоквартирных домов несколько управляющих, между которыми не всегда налажена эффективная коммуникация, что, в свою очередь, затрудняет совместную борьбу с грызунами, подчёркивает Инита Кабанова, представитель «Rīgas namu pārvaldniks». Также вызывают беспокойство кормушки для бродячих кошек, к которым приходят крысы и мыши.

«Rīgas namu pārvaldniks» обещает связаться с другими управляющими близлежащих домов для совместной борьбы с грызунами, а также призывает жителей ответственнее относиться к кормлению кошек.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

