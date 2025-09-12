Прекратите подкармливать кошек, пропадут крысы: в Пурвциемсе нашествие грызунов

Крысы облюбовали мусорные контейнеры, установленные возле домов. В подвале дома пол также покрыт экскрементами. Неприятный запах грызунов проникает в ноздри.

Следует отметить, что повсюду разбросаны приманки с ядом, так что обслуживающая компания о проблеме знает и борется с нею как может, но этих усилий явно недостаточно.

В жилом комплексе многоквартирных домов несколько управляющих, между которыми не всегда налажена эффективная коммуникация, что, в свою очередь, затрудняет совместную борьбу с грызунами, подчёркивает Инита Кабанова, представитель «Rīgas namu pārvaldniks». Также вызывают беспокойство кормушки для бродячих кошек, к которым приходят крысы и мыши.

«Rīgas namu pārvaldniks» обещает связаться с другими управляющими близлежащих домов для совместной борьбы с грызунами, а также призывает жителей ответственнее относиться к кормлению кошек.