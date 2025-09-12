Как сообщили в полиции, против женщины начат административный процесс по первой части 43-й статьи закона «Об обращении с отходами», так как она не воспользовалась муниципальной системой утилизации бытового мусора. За такое нарушение физическому лицу может грозить штраф до 750 евро.

Однако пост полиции вызвал обратную реакцию: вместо поддержки пользователи соцсетей раскритиковали действия полицейских и в комментариях выразили своё возмущение:

- Или, может быть, она положила его рядом, чтобы кто-то мог его взять, если понадобится... Это могло бы пригодиться кому-то, если бы там была обувь или одежда.

- Надеюсь, в этой сумке было обнаружено что-то очень опасное или запрещенное, если подобные «преступления» стали причиной вмешательства полиции и социальных сетей.

- Тот, кто поднял панику из-за сумки с вещами, должен знать, что таким образом часто оставляют обувь, одежду и еду для бездомных.

- В это же время наш сосед-герой возводит рядом с контейнерами целую гору строительного мусора, но и там не все так просто...

- Я регулярно оставляю в контейнерах хорошую детскую одежду, обувь, книги и даже еду, чтобы людям было что поесть и что надеть. Разве это запрещено?

- Ну что ж, ничего не поделаешь, это тяжкое преступление, за которое полагается штраф!

- Ну, преступление века. У моего ребёнка в прошлом году украли велосипед. В этом году полиция прислала письмо о закрытии уголовного дела, как о малозначительном преступлении. Хотя видеозапись была. Полиция её не опубликовала, чтобы найти вора. А тут мешок на мусор положили, сразу в соцсети.

Нужно отметить, что это сообщение было удалено со страницы муниципальной полиции в соцсетях через час после публикации. Остается надеяться, что и административный процесс в отношении девушки также был закрыт.