«Преступление века!» Штраф 750 евро за обычный пакет

12 сентября, 2025 09:59

Рижская муниципальная полиция опубликовала в социальных сетях фото женщины, которая 15 июня между 14:13 и 14:20 на улице Алекша, 7 оставила пакет с вещами рядом с мусорным контейнером, а не выбросила его внутрь. Полиция попросила жителей помочь установить её личность и указала телефоны для связи.

Как сообщили в полиции, против женщины начат административный процесс по первой части 43-й статьи закона «Об обращении с отходами», так как она не воспользовалась муниципальной системой утилизации бытового мусора. За такое нарушение физическому лицу может грозить штраф до 750 евро.

Однако пост полиции вызвал обратную реакцию: вместо поддержки пользователи соцсетей раскритиковали действия полицейских и в комментариях выразили своё возмущение:

- Или, может быть, она положила его рядом, чтобы кто-то мог его взять, если понадобится... Это могло бы пригодиться кому-то, если бы там была обувь или одежда.

- Надеюсь, в этой сумке было обнаружено что-то очень опасное или запрещенное, если подобные «преступления» стали причиной вмешательства полиции и социальных сетей.

- Тот, кто поднял панику из-за сумки с вещами, должен знать, что таким образом часто оставляют обувь, одежду и еду для бездомных.

- В это же время наш сосед-герой возводит рядом с контейнерами целую гору строительного мусора, но и там не все так просто...

- Я регулярно оставляю в контейнерах хорошую детскую одежду, обувь, книги и даже еду, чтобы людям было что поесть и что надеть. Разве это запрещено?

- Ну что ж, ничего не поделаешь, это тяжкое преступление, за которое полагается штраф!

- Ну, преступление века. У моего ребёнка в прошлом году украли велосипед. В этом году полиция прислала письмо о закрытии уголовного дела, как о малозначительном преступлении. Хотя видеозапись была. Полиция её не опубликовала, чтобы найти вора. А тут мешок на мусор положили, сразу в соцсети.

Нужно отметить, что это сообщение было удалено со страницы муниципальной полиции в соцсетях через час после публикации. Остается надеяться, что и административный процесс в отношении девушки также был закрыт. 

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

