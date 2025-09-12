И не остановилась перед знаком «Стоп»: по улицам Лиепаи бродила корова

Отловщик животных Лиепайского приюта для животных «Lauvas sirds» Игорь подтвердил порталу liepajniekiem.lv, что к ним поступило два сообщения о бродячей корове.

«Позвонила женщина и сказала, что корова направляется к тюрьме», — рассказывает сотрудник приюта.

Также поступило сообщение от Муниципальной полиции о том, что им сообщили о бродячем рогатом скоте.

Однако найти животное не удалось.

«Если бы нам удалось найти корову, мы бы её остановили. Но посадить животное в машину невозможно. В ушах у неё были бирки, по ним мы могли бы найти хозяина», — объясняет мужчина.

Отловщик животных предполагает, что корова испугалась сильного дождя и грозы, которые прошли вчера днём, и убежала. Но, вероятно, её уже нашёл хозяин.