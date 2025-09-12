Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
НАТО должно ускоренно приступить к реализации миссии по охране воздушного пространства Балтии: Ринкевич

Редакция PRESS 12 сентября, 2025 13:13

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

НАТО необходимо ускоренно приступить к реализации миссии по охране воздушного пространства Балтии, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в пятницу в Рижском замке встретился с главнокомандующим союзническими силами НАТО в Европе и командующим силами США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис, в ходе беседы стороны обсудили актуальную ситуацию с безопасностью, развертывание сил и потенциал НАТО и планируемые военные действия на восточном фланге альянса, особенно в противовоздушной обороне.

Президент отметил, что Россия с растущей интенсивностью тестирует дееспособность и единство НАТО и союзников, пытаясь удержать их от поддержки Украины и целенаправленно создавать ощущение нестабильности и неуверенности в обществе.

"Лучший ответ - укрепление наших собственных и всех сил сдерживания и обороны альянса и растущее военное присутствие НАТО на восточном фланге", - сказал Ринкевич.

В ходе встречи стороны также обсудили стратегическое значение присутствия сил США на восточном фланге. Президент подчеркнул возможности поддержки Латвией как принимающим государством развернутого присутствия как США, так и многонациональных сил.

Ринкевич отметил, что Латвия ответственно вкладывается в развитие своего оборонного потенциала, чтобы совместно с союзниками укреплять восточную границу НАТО и Евросоюза, повышать безопасность в Балтийском море и воздушном пространстве стран Балтии, способствовать устойчивости общества, в том числе к гибридным военным действиям России и Беларуси.

Главнокомандующий союзническими силами НАТО в Европе высоко оценил ясное намерение Латвии вложить 5% от внутреннего валового продукта (ВВП) в обороноспособность и выполнить цели потенциала НАТО.

Обе стороны сошлись во мнении о необходимости обеспечения приоритетного потенциала украинской обороны, в том числе путем финансового вклада союзников в поставки военной помощи США и проведения обучения вооруженных сил Украины.

Ринкевич подчеркнул, что Латвия по-прежнему намеревается оказывать Украине военную поддержку в размере 0,25% ВВП ежегодно и сделать дополнительно утвержденные взносы в приоритетную программу НАТО для Украины в размере 5 млн евро в этом году.

Президент подчеркнул важность визита главнокомандующего союзническими силами НАТО в Европе и одновременно командующего силами США в Европе Гринкевича в то время, когда Россия и Беларусь проводят активную фазу военных учений "Запад". Стороны обсудили принятые Латвией меры повышенной готовности, в том числе закрытие воздушного пространства в приграничной зоне, а также планируемые действия НАТО.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

