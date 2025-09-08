Дизайн формы, которая будет представлена ​​публике в начале следующего года, будет сочетать национальные цвета и символы Латвии с «очарованием и современностью Италии». LOK и компания обещают, что коллекция будет включать полный комплект, который будет соответствовать официальным требованиям, но в то же время будет удобным и функциональным.

Президент ЛОК Раймондс Лаздиньш считает, что новая форма создаст единое настроение и укрепит чувство принадлежности к команде, одновременно представляя Латвию на международной арене.

ЛОК пока не уточнил, как был выбран конкретный поставщик одежды и каковы финансовые условия сотрудничества.

Состав сборной Латвии на Игры пока формируется. На данный момент своё участие обеспечили мужская сборная Латвии по хоккею с шайбой, женская и мужская сборные по биатлону, а также фигуристы. В других дисциплинах борьба за места продлится до января следующего года.

В зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине примут участие спортсмены в 16 видах спорта, а соревнования пройдут в шести регионах Италии. Церемония открытия состоится в Милане 6 февраля 2026 года, а церемония закрытия — 22 февраля в Венеции.