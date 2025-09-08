Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Форму для латвийских олимпийцев сошьёт итальянский бренд (1)

Редакция PRESS 8 сентября, 2025 16:03

1 комментариев

Форму для латвийских спортсменов и официальной делегации на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине предоставит итальянский модный бренд Dan John, сообщили агентству LETA в Латвийском олимпийском комитете (ЛОК).

Дизайн формы, которая будет представлена ​​публике в начале следующего года, будет сочетать национальные цвета и символы Латвии с «очарованием и современностью Италии». LOK и компания обещают, что коллекция будет включать полный комплект, который будет соответствовать официальным требованиям, но в то же время будет удобным и функциональным.

Президент ЛОК Раймондс Лаздиньш считает, что новая форма создаст единое настроение и укрепит чувство принадлежности к команде, одновременно представляя Латвию на международной арене.

ЛОК пока не уточнил, как был выбран конкретный поставщик одежды и каковы финансовые условия сотрудничества.

Состав сборной Латвии на Игры пока формируется. На данный момент своё участие обеспечили мужская сборная Латвии по хоккею с шайбой, женская и мужская сборные по биатлону, а также фигуристы. В других дисциплинах борьба за места продлится до января следующего года.

В зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине примут участие спортсмены в 16 видах спорта, а соревнования пройдут в шести регионах Италии. Церемония открытия состоится в Милане 6 февраля 2026 года, а церемония закрытия — 22 февраля в Венеции.

Комментарии (1)
Комментарии (1)
Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

21:40

1 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

21:38

1 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

21:38

1 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

21:07

1 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

21:06

1 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

21:06

1 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

21:01

1 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

