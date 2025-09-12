Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Андрей Козлов: «Когда за мнение убивают — это предупреждение для Латвии» (2)

Редакция PRESS 12 сентября, 2025 10:25

Выбор редакции 2 комментариев

Вчера мир потрясла трагическая новость: в США во время выступления в университете был убит политик Чарли Кирк. Его вина заключалась лишь в том, что он открыто говорил то, что не совпадало с мнением радикальной левой части общества. Этот случай ясно показывает — мир дошёл до опасной черты, когда свобода слова может стоить человеку жизни.

К сожалению, мы видим тревожные параллели и в Латвии. Атмосфера ненависти и нетерпимости к инакомыслию у нас становится нормой. Политики, общественные деятели и простые люди, которые имеют смелость говорить иначе, подвергаются травле, угрозам и психологическому давлению.

Первая причина этого — сами политики. Радикальные левые, либеральные силы и националисты сознательно разжигают рознь, формируют образ «врага» внутри общества, делят людей по национальному признаку и по взглядам. В Латвии именно правящая элита вместо того, чтобы объединять людей, напротив — систематически подталкивает их к вражде и неприязни друг к другу. Это становится питательной почвой для ненависти и агрессии, которая потом выливается в прямые угрозы и насилие.

Наглядный пример того, что происходит у нас — ситуация вокруг партии «Стабильности!» и её лидера Алексея Росликова. Он и члены нашей партии неоднократно сталкивались с прямыми угрозами расправы: в социальных сетях поступали десятки комментариев с угрозами убийства, во время выборов звонили с запугиваниями. Чучело с маской Росликова вешали на столбах — это реальная демонстрация ненависти, а не просто «слова в интернете».

Но вместо того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто угрожает и разжигает рознь, государственные структуры предпочитают игнорировать подобные факты. Более того — под давлением оказывается сам политик. У Росликова проводились обыски, у него отнимали оружие, которое могло бы служить защитой в случае реальной опасности. Получается, что угрожающих никто не трогает, а тех, кто подвергается угрозам, ещё и наказывают.

Это ненормально. Мир движется к нетерпимости к чужому мнению, а в Латвии эта тенденция только усиливается. Сегодня под угрозой оказывается свобода слова — одно из ключевых прав в демократическом обществе. И если вовремя не остановить этот процесс, мы рискуем столкнуться с трагедиями, подобными тому, что произошло в США.

Я убеждён: латвийские службы безопасности и полиция должны выполнять свою прямую обязанность — защищать граждан от реальной опасности, а не заниматься политическими преследованиями. Демократия держится на уважении к разным взглядам. И если это уважение будет разрушено, то вместе с ним рухнет и сама демократия.

Сегодня мы должны ясно сказать: свобода слова в Латвии должна быть защищена. Это — наш общий интерес и гарантия того, что подобные трагические события никогда не повторятся у нас.

Андрей Козлов, член партии «Стабильности!»

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:35 12.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 1 час назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 7 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 8 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 8 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 12 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (2)

Важно 21:40

Важно 2 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (2)

Мир 21:38

Мир 2 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (2)

Важно 21:38

Важно 2 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (2)

Важно 21:07

Важно 2 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (2)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 2 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (2)

Важно 21:06

Важно 2 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (2)

Бизнес 21:01

Бизнес 2 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать