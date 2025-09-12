К сожалению, мы видим тревожные параллели и в Латвии. Атмосфера ненависти и нетерпимости к инакомыслию у нас становится нормой. Политики, общественные деятели и простые люди, которые имеют смелость говорить иначе, подвергаются травле, угрозам и психологическому давлению.

Первая причина этого — сами политики. Радикальные левые, либеральные силы и националисты сознательно разжигают рознь, формируют образ «врага» внутри общества, делят людей по национальному признаку и по взглядам. В Латвии именно правящая элита вместо того, чтобы объединять людей, напротив — систематически подталкивает их к вражде и неприязни друг к другу. Это становится питательной почвой для ненависти и агрессии, которая потом выливается в прямые угрозы и насилие.

Наглядный пример того, что происходит у нас — ситуация вокруг партии «Стабильности!» и её лидера Алексея Росликова. Он и члены нашей партии неоднократно сталкивались с прямыми угрозами расправы: в социальных сетях поступали десятки комментариев с угрозами убийства, во время выборов звонили с запугиваниями. Чучело с маской Росликова вешали на столбах — это реальная демонстрация ненависти, а не просто «слова в интернете».

Но вместо того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто угрожает и разжигает рознь, государственные структуры предпочитают игнорировать подобные факты. Более того — под давлением оказывается сам политик. У Росликова проводились обыски, у него отнимали оружие, которое могло бы служить защитой в случае реальной опасности. Получается, что угрожающих никто не трогает, а тех, кто подвергается угрозам, ещё и наказывают.

Это ненормально. Мир движется к нетерпимости к чужому мнению, а в Латвии эта тенденция только усиливается. Сегодня под угрозой оказывается свобода слова — одно из ключевых прав в демократическом обществе. И если вовремя не остановить этот процесс, мы рискуем столкнуться с трагедиями, подобными тому, что произошло в США.

Я убеждён: латвийские службы безопасности и полиция должны выполнять свою прямую обязанность — защищать граждан от реальной опасности, а не заниматься политическими преследованиями. Демократия держится на уважении к разным взглядам. И если это уважение будет разрушено, то вместе с ним рухнет и сама демократия.

Сегодня мы должны ясно сказать: свобода слова в Латвии должна быть защищена. Это — наш общий интерес и гарантия того, что подобные трагические события никогда не повторятся у нас.

Андрей Козлов, член партии «Стабильности!»