По словам Лапсы, уже на следующий день полицейский и его жена, также работающая в структуре МВД, выяснили имя жертвы и стали засыпать его различными "предложениями".

В результате по факту случившегося не был начат уголовный процесс. Нанесенные повреждения сочли минимальными и по административному наказанию обязали полицейского выплатить пострадавшему штраф всего в 210 евро.

Лапса отметил, что нападавшего не задержали, не проверили на алкоголь или наркотики.

«Если у вас есть хорошая крыша или достаточно хорошие коррупционные связи, вы можете забить до смерти любого охранника, водителя, продавца, токаря и прочих представителей "низшего сословия". Вы же можете позволить себе 200 евро, верно?» — риторически заявляет Лапса.