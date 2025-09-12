"В одном изначально не работал, во втором в начале пути сломался", - объясняли работники поезда обескураженным людям.

Интересно, что в комментариях к видео народ рассказывал, что это частая проблема в наших поездах. И многие к этому уже привыкли.

"То же самое было пару недель назад. С ребенком пришлось ходить в туалет между вагонов", - рассказала одна женщина.

"3 сентября ехала, тоже не работал", - поделилась другая пассажирка.

Выходит проблему не решают неделями?