"Его текст – это классическое руководство циничного националиста о том, как пытаться узаконить ненависть.

Я не буду разбирать его лицемерные аргументы по пунктам. Я скажу главное.

Его заявление о «риторическом преувеличении» – это плевок в память жертв нацизма.

«Земитансы» с автоматами в руках не «риторически», а наяву расстреливали евреев. Сегодня их наследники тем же языком говорят о русских. Разрешите им это сегодня как «метафору» – завтра они будут делать это снова.

Его отсылки к свободе слова – ложь. Призыв «ликвидировать» таких, как я – это не мнение. Это прямая угроза мне и другим людям, которые осмеливаются защищать права меньшинств. Это призыв к насилию, который уничтожает саму основу демократии. Это риторика, направленная против человечности и разжигающая межнациональную вражду. Когда националист, подобный Zemitans, бросает слово «ликвидировать», оно напрямую отсылает нас к лексикону тех, кто в прошлом буквально занимался этим в лесах Румбулы и Бикерниекса, в Лиепае, в Беларуси и в Польше.

30 ноября и 8 декабря 1941 года было расстреляно около 25 000 евреев из Рижского гетто. Людей вывозили партиями в Румбульский лес, заставляли раздеться и убивали выстрелами в затылок на краю заранее выкопанных рвов. Основную роль в охране и непосредственном расстреле играла латышская вспомогательная полиция (так называемые «латышские полицейские батальоны»), под командованием оберштурмбаннфюрера СС Рудольфа ЛАНГЕ* и при активном участии командира «арайской команды» Виктора Арайса.

В Лиепае массовые расстрелы происходили в дюнах у маяка Шкеде. Здесь также основную роль палачей выполняли латышские полицейские под руководством немецкого штаба. Были расстреляны 19 тысяч человек.

Zemitans заявляет, что не нанес мне ущерба? Угроза убийством – уже сама по себе непоправимый моральный ущерб. А его заявление направлено против всех, кто думает как я. Если мы закроем глаза — завтра такие, как Zemitans, будут решать, кого в нашей стране «ликвидировать».

Это дело – не только обо мне. Это проверка на прочность для всей латвийской фемиды. Сумеет ли она сохранить беспристрастность в условиях, когда заметная часть политиков использует националистическую риторику как средство отвлечения внимания от сложной экономической ситуации, значительной внешней задолженности и демографических проблем?

Я не позволю списать призывы к расправе на «дискуссию». Я буду бороться за то, чтобы закон был одинаков для всех, а слова Zemitans получили правовую оценку по всей строгости 78-й статьи. Молчание – это соучастие.

Совпадение?", - написала Абола на своей странице в Facebook.

Отметим, что Гинтс Замитис - магистр юриспруденции и представитель Нацблока.