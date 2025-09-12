Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как узаконить ненависть: наследники дела Арайса хотят называть язык вражды «метафорой» (3)

Редакция PRESS 12 сентября, 2025 19:05

Выбор редакции 3 комментариев

Экс-депутат Рижской думы, телеведущая Наталия Абола (Согласие) получила ответ по поводу иска, который она подала на Гинтса Земитанса, руководствуясь 78-й статьей Криминального закона о разжигании национальной вражды.

"Его текст – это классическое руководство циничного националиста о том, как пытаться узаконить ненависть.

Я не буду разбирать его лицемерные аргументы по пунктам. Я скажу главное.

Его заявление о «риторическом преувеличении» – это плевок в память жертв нацизма.

«Земитансы» с автоматами в руках не «риторически», а наяву расстреливали евреев. Сегодня их наследники тем же языком говорят о русских. Разрешите им это сегодня как «метафору» – завтра они будут делать это снова.

Его отсылки к свободе слова – ложь. Призыв «ликвидировать» таких, как я – это не мнение. Это прямая угроза мне и другим людям, которые осмеливаются защищать права меньшинств. Это призыв к насилию, который уничтожает саму основу демократии. Это риторика, направленная против человечности и разжигающая межнациональную вражду. Когда националист, подобный Zemitans, бросает слово «ликвидировать», оно напрямую отсылает нас к лексикону тех, кто в прошлом буквально занимался этим в лесах Румбулы и Бикерниекса, в Лиепае, в Беларуси и в Польше.

30 ноября и 8 декабря 1941 года было расстреляно около 25 000 евреев из Рижского гетто. Людей вывозили партиями в Румбульский лес, заставляли раздеться и убивали выстрелами в затылок на краю заранее выкопанных рвов. Основную роль в охране и непосредственном расстреле играла латышская вспомогательная полиция (так называемые «латышские полицейские батальоны»), под командованием оберштурмбаннфюрера СС Рудольфа ЛАНГЕ* и при активном участии командира «арайской команды» Виктора Арайса.

В Лиепае массовые расстрелы происходили в дюнах у маяка Шкеде. Здесь также основную роль палачей выполняли латышские полицейские под руководством немецкого штаба. Были расстреляны 19 тысяч человек.

Zemitans заявляет, что не нанес мне ущерба? Угроза убийством – уже сама по себе непоправимый моральный ущерб. А его заявление направлено против всех, кто думает как я. Если мы закроем глаза — завтра такие, как Zemitans, будут решать, кого в нашей стране «ликвидировать».
Это дело – не только обо мне. Это проверка на прочность для всей латвийской фемиды. Сумеет ли она сохранить беспристрастность в условиях, когда заметная часть политиков использует националистическую риторику как средство отвлечения внимания от сложной экономической ситуации, значительной внешней задолженности и демографических проблем?

Я не позволю списать призывы к расправе на «дискуссию». Я буду бороться за то, чтобы закон был одинаков для всех, а слова Zemitans получили правовую оценку по всей строгости 78-й статьи. Молчание – это соучастие.

Совпадение?", - написала Абола на своей странице в Facebook.

Отметим, что Гинтс Замитис - магистр юриспруденции и представитель Нацблока.

Обновлено: 23:50 12.09.2025
Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (3)

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (3)

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (3)

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (3)

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (3)

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (3)

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (3)

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

