Окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании Рижской думы.

С 1 октября плата за вывоз несортированных бытовых отходов увеличится на 0,95%–1,18% в зависимости от зоны обслуживания.

А с 1 января следующего года еще на 2,1%–2,41% в зависимости от зоны обслуживания.

Таким образом, с 1 октября общая плата за вывоз несортированного мусора составит: в зоне 1 (SIA "Clean R") — 27,38 евро за кубический метр, в зоне 2 (SIA "Clean R") — 27,67 евро за кубический метр, в зоне 3 (SIA "Lautus vide") — 24,51 евро за кубический метр, в зоне 4 (SIA "Eco Baltia vide") — 26,83 евро за кубический метр.

С 1 января общая плата за вывоз несортированного мусора составит: в зоне 1 ("Clean R") — 27,97 евро за кубический метр, в зоне 2 ("Clean R") — 28,25 евро за кубический метр, в зоне 3 ("Lautus vide") — 25,10 евро за кубический метр, в зоне 4 ("Eco Baltia vide") — 27,40 евро за кубический метр.

Зона 1 охватывает центр города и бывшее латгальское предместье, зона 2 — бывшее курземское предместье Задвинья, зона 3 — земгальское предместье Задвинья, зона 4 — бывшее северное и видземское предместья.

Повышение платы с 1 октября в основном связано с увеличением отдельных затрат на управление отходами, например, с повышением заработной платы.

С 1 января плата за вывоз мусора увеличится из-за роста затрат на захоронение бытовых отходов, включая налог на природные ресурсы за захоронение бытовых отходов.

Председатель комитета по вопросам жилья и окружающей среды Элина Трейя (Нацблок) призвала поддержать повышение тарифов, поскольку привлечение операторов по управлению отходами регулируется законом. Кроме того, то, как Рижское самоуправление будет выполнять свои договорные обязательства, может повлиять на количество участников в следующем тендере на управление отходами.

Она отметила, что повышение налога направлено на стимулирование жителей к более активной сортировке отходов, чтобы сократить объем захораниваемых отходов.

Эйнарс Цилинскис (Нацблок) указал, что это очередное голосование, в котором у депутатов нет выбора. Существует договор вывозе мусора, который определяет алгоритм повышения тарифов.

Он призвал в будущем думать о том, как сократить количество подобных решений, где у депутатов нет возможности выбора, хотя это не означает, что депутатам нравится текущая система управления отходами в Риге.

Представитель оппозиции Владислав Барташевич (Латвия на первом месте) также признал, что нет иного выбора, кроме как поддержать повышение тарифов, иначе возникнут судебные разбирательства, и самоуправлению придется платить штрафы.

«Слава Богу, повышение не слишком большое», — отметил депутат.

Он призвал больше думать о 2026–2027 годах, когда будет заключаться новый договор об управлении отходами, и разрабатывать критерии для повышения тарифов или устанавливать фиксированную цену.

Барташевич добавил, что со стороны государства принцип «кнута и пряника» не работает, поскольку «пряник» отсутствует, а остается только «кнут» — повышение налога, чтобы заставить жителей сортировать отходы.

По его мнению, самоуправление также может сделать больше для стимулирования сортировки отходов, например, в Риге на улицах мало контейнеров для сортировки. Даже вдоль новой велодорожки в Иманте будут установлены мусорные урны, не предназначенные для сортировки отходов.

В то же время в частном бизнесе, например, в торговых центрах и на заправках, сортировка отходов организована уже много лет с установкой специально обозначенных контейнеров.

Против повышения тарифов выступил Вячеслав Степаненко (Суверенная власть), который призвал считать главной целью не конкуренцию или сотрудничество с компаниями по управлению отходами, а интересы жителей и недопущение повышения платы за вывоз мусора.