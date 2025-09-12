Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Начинаются военные учения России и Белоруссии: что требуется от простых латвийцев?

© LETA 12 сентября, 2025 13:17

Мир 0 комментариев

Сегодня начнется активная фаза объединенных военных учений стратегического уровня России и Белоруссии "Запад-2025", которая продлится до 16 сентября в основном на территории Белоруссии.

Ранее на учениях "Запад" обе страны не раз разыгрывали вторжение в страны Балтии, блокировку Сувалкского коридора и применение ядерного оружия. Ожидается, что аналогичный сценарий будет и на учениях этого года.

Европейские страны, расположенные поблизости от России и Беларуси, заранее приготовились к возможным провокациям во время учений. Польша решила временно закрыть границу с Беларусью, что вызвало недовольство России.

После произошедшего в середине недели вторжения российских летательных роботов в воздушное пространство Польши Латвия, в свою очередь, объявила о закрытии своего воздушного пространства в восточной приграничной зоне до 18 сентября с возможностью продления этого срока. Решение обосновывается необходимостью повышения потенциала действий противовоздушных сил на случай необходимости.

На прошлой неделе министр обороны Андрис Спрудс поручил Национальным вооруженным силам (НВС) усилить готовность, чтобы обеспечить усиленное наблюдение за воздушным, информационным и киберпространством Латвии, а также провести оповещение всех земессаргов с целью выяснить их готовность к явке в подразделения и выполнению боевых задач.

В подготовленном Бюро по защите Сатверсме (БЗС) анализе говорится, что угроза для Латвии и НАТО, создаваемая объединенными военными учениями стратегического уровня России и Беларуси "Запад-2025", низка, однако обе страны используют учения для формирования внутриполитической и внешнеполитической стратегической коммуникации.

Аналитики БЗС считают, что в этом году режим президента РФ Владимира Путина этими учениями хочет продемонстрировать, что, несмотря на войну в Украине, Россия способна развивать и укреплять свой военный потенциал, а также реагировать на военную угрозу.

На новостном портале латвийской оборонной отрасли "Sargs.lv" накануне учений "Запад" опубликовано напоминание о вероятности того, что Россия и Белоруссия в отношении своих соседей в эти дни могут попытаться осуществить провокации, в особенности путем усиленного применения против Латвии и других стран НАТО информационных операций.

НВС постоянно ведут разведку, наблюдая и анализируя происходящее на различных этапах учений "Запад". В случае необходимости вооруженные силы вместе с союзниками по НАТО обещают предпринять действия для защиты Латвии.

Оборонная отрасль призывает жителей Латвии быть внимательными и, заметив в приграничье что-то подозрительное, незамедлительно информировать об этом Государственную пограничную охрану, Государственную полицию, Службу госбезопасности или Земессардзе.

Также распространен призыв критически оценивать информацию в соцсетях и не делиться непроверенными новостями, чтобы не распространять враждебную пропаганду.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:00 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 9 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 9 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 11 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 13 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать